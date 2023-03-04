Против томича возбудили дело за комментарии под постом про Суровикина

В отношении томского активиста Леонида Рыбакова возбудили уголовное дело о повторной "дискредитации" армии из-за его комментариев под постом про генерала Сергея Суровикина. Об этом Рыбаков рассказал Сибирь.Реалии.

27 февраля в доме активиста прошел обыск, полицейские изъяли всю технику, а также книгу политика Бориса Немцова "Исповедь бунтаря".

Как рассказал Рыбаков, уголовное дело возбудили из-за его комментариев к посту про генерала Суровикина. 2 декабря 2022 года неизвестный пользователь под ником Pozyvnoy Chinese опубликовал на странице Рыбакова фотографию Суровикина, который был подписан как "министр энергетики Украины". Леонид Рыбаков оставил под этой записью два комментария: "Упырей ненадолго отвязывают от койки. Любуйтесь во всей красе" и "Скот один из первых – сирийский мясник и генерал отрицательных наступлений".

Ранее Рыбакова штрафовали по административной статье о "дискредитации" российской армии: на 45 тысяч рублей из-за антивоенного митинга и на 40 тысяч рублей из-за флага Украины и плаката с надписью "Россия без Путина", вывешенных в окне его квартиры. С начала войны сумма штрафов по разным делам в отношении Рыбакова превысила 100 тысяч рублей. Кроме того, Рыбакова также судят по делу о призывах к экстремизму за пост во "ВКонтакте" со словами: "Мочите путинцев, по возможности – берите в плен".