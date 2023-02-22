Против трансгендерной активистки Катерины Майерс возбудили дело

В Москве в среду была задержана трансгендерная женщина Катерина Майерс, ранее работавшая в ФСБ. Против неё возбудили уголовное дело из-за попытки покинуть страну в конце прошлого года. Об этом сообщают телеграм-канал "Осторожно, новости" и "Дождь" со ссылкой на подругу Майерс.
Утверждается, что утром 22 февраля полиция пришла домой к Майерс с обыском, её увезли в следственное управление ФСБ. Из квартиры Майерс при обыске изъяли, в частности, дневник, книги на ЛГБТ-тематику и флакон с гормонами, - сообщает Сибирь.Реалии.
По какой именно статье возбуждено дело, не сообщается. Правоохранительные органы пока не комментировали дело.
Сама Майерс вечером в среду написала в телеграм-канале, что её отпустили из ФСБ, и она находится "под подпиской". Других подробностей она не привела.
- В 2021 Катерина Майерс совершила каминг-аут, признавшись, что является трансгендерной женщиной, а ранее была капитаном ФСБ Александром Чумаковым. Из-за преследования коллег ей пришлось уволиться со службы. Ранее Майерс жила в Чите.
- В декабре 2022 года сотрудники пограничной службы ФСБ задержали Катерину Майерс в аэропорту "Домодедово", когда она планировала улететь в Мексику по документам на новое имя. Сотрудники погранслужбы заявили Майерс, что она не может покинуть Россию до 2026 года из-за доступа к сведениям с гостайной во время прошлой работы в читинском отделе ФСБ. По её словам, её также подвергли оскорблениям и дискриминации по гендерному признаку.
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