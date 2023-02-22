Против трансгендерной активистки Катерины Майерс возбудили дело

В Москве в среду была задержана трансгендерная женщина Катерина Майерс, ранее работавшая в ФСБ. Против неё возбудили уголовное дело из-за попытки покинуть страну в конце прошлого года. Об этом сообщают телеграм-канал "Осторожно, новости" и "Дождь" со ссылкой на подругу Майерс.

Утверждается, что утром 22 февраля полиция пришла домой к Майерс с обыском, её увезли в следственное управление ФСБ. Из квартиры Майерс при обыске изъяли, в частности, дневник, книги на ЛГБТ-тематику и флакон с гормонами, - сообщает Сибирь.Реалии.

По какой именно статье возбуждено дело, не сообщается. Правоохранительные органы пока не комментировали дело.

Сама Майерс вечером в среду написала в телеграм-канале, что её отпустили из ФСБ, и она находится "под подпиской". Других подробностей она не привела.