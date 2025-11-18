Против уральца, обругавшего мальчика в шапке Z, возбудили новое дело

Жителя Екатеринбурга Александра Неустроева, отправленного ранее в колонию-поселение за то, что он обругал школьника в шапке с буквой Z - символом российского вторжения в Украину - обвинили по новой уголовной статье, об оправдании терроризма. В Центральный окружной военный суд Дело поступило в Центральный окружной военный суд. Внимание на это обратил уральский сайт 66.ru.

В пресс-службе суда заявили, что новое дело против Неустроева возбудили из-за разговора в колонии, где он "в присутствии других осужденных дал положительную оценку" убийству провоенных активистов Владлена Татарского и Дарьи Дугиной. Оба погибли в результате взрывов, организованных, по данным следствия, украинскими спецслужбами. Их гибель расценили как теракты, соответственно любые высказывания, в которых следствие усматривает их одобрение, квалифицируются как "оправдание терроризма". Известны десятки случаев подобных уголовных дел.

Неустроев весной 2023 года обругал школьника в шапке с буквой Z, это попало на видео. Было возбуждено уголовное дело. Первоначально уральцу назначили штраф, но после возмущения видных провоенных деятелей дело рассмотрели вновь. По новому приговору Неустроеву в июне 2024 года назначили 3 года колонии-поселения, признав его виновным в хулиганстве с угрозой применения насилия по мотивам политической ненависти.

В августе 2025 года стало известно, что Неустроева внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Тогда не было известно, с чем именно это связано, известно было лишь, что он проходит по "террористической" статье.