Против востоковеда Марианны Беленькой возбудили уголовное дело

Против востоковеда-арабистки и бывшей журналистки "Коммерсанта" Марианны Беленькой возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей "иностранного агента", сообщили в московском управлении Следственного комитета.

Следователи утверждают, что Беленькая не предоставила в Минюст отчеты о деятельности в качестве "иноагента".

Марианна Беленькая с 2002 по 2007 год была обозревателем РИА "Новости". В 2007-2013 годах возглавляла сайт RT Arabic, также работала шеф-редактором сайта ТАСС.

С 2018 года по январь 2024 года Беленькая была обозревателем отдела внешней политики в "Коммерсанте", затем стала корреспондентом по вопросам Ближнего Востока "Первого радио" в Израиле.

Минюст внёс Беленькую в реестр "иноагентов" в марте 2024 года. Тогда ведомство указало, что журналистка "распространяла недостоверную информацию" о решениях и политике властей и проживает за границей.