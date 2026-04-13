Против востоковеда Марианны Беленькой возбудили уголовное дело

Против востоковеда-арабистки и бывшей журналистки "Коммерсанта" Марианны Беленькой возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей "иностранного агента", сообщили в московском управлении Следственного комитета.
Следователи утверждают, что Беленькая не предоставила в Минюст отчеты о деятельности в качестве "иноагента".
Марианна Беленькая с 2002 по 2007 год была обозревателем РИА "Новости". В 2007-2013 годах возглавляла сайт RT Arabic, также работала шеф-редактором сайта ТАСС.
С 2018 года по январь 2024 года Беленькая была обозревателем отдела внешней политики в "Коммерсанте", затем стала корреспондентом по вопросам Ближнего Востока "Первого радио" в Израиле.
Минюст внёс Беленькую в реестр "иноагентов" в марте 2024 года. Тогда ведомство указало, что журналистка "распространяла недостоверную информацию" о решениях и политике властей и проживает за границей.
- Законодательство об "иноагентах" появилось в России в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации "иностранными агентами", если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью.
- Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе четко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека.
- Впоследствии появилась возможность признавать агентами СМИ и физических лиц, в том числе тех, кто не получает зарубежного финансирования, но "находится под иностранным влиянием". Что именно следует считать иностранным влиянием, российское законодательство не уточняет.