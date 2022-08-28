Против якутского музыканта возбудили уголовное дело о дискредитации армии

Против якутского активиста и лидера панк-группы Crispy Newspaper Айхала Аммосова заведено уголовное дело о публичной дискредитации действий российской армии, сообщает "ОВД-Инфо".

По данным правозащитников, дело возбудили из-за баннера с надписью "Yakutian punk against war" (в переводе с английского - "Якутский панк против войны"), который Аммосов пытался вывесить на здании в центре города 13 августа - в день приезда в Якутск главы правительства России Михаила Мишустина.

В данный момент активист и музыкант отбывает за эту акцию административный арест сроком в 15 суток. Из спецприёмника он должен был выйти 3 сентября.

Ранее Аммосова трижды штрафовали на 30 тысяч рублей по административной статье о дискредитации армии - в частности за акцию, которую музыкант провёл около магазина ритуальных услуг, выйдя к нему с плакатом "Жених приехал".