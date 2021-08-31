Против ЖЭКа, Макдоналдса и Книги рекордов Гиннесса. Кто такие сутяжники

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Когда борьба за свои права становится болезнью. За что не любят сутяжников. Почему производители придумывают нелепые инструкции к своим товарам и при чем здесь Нострадамус и Книга рекордов Гиннесса.



В подкасте участвуют:



Виктор Лебедев, Психиатр, научный журналист, член экспертного совета фонда "Альцрус"

Сергей Беляев, руководитель общественной организации “Сутяжник” (признана в России иностранным агентом)

Валерий Уткин, адвокат

Анна Ставицкая, адвокат

