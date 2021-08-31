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Против ЖЭКа, Макдоналдса и Книги рекордов Гиннесса. Кто такие сутяжники

Против ЖЭКа, Макдоналдса и Книги рекордов Гиннесса. Кто такие сутяжники
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Против ЖЭКа, Макдоналдса и Книги рекордов Гиннесса. Кто такие сутяжники

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Когда борьба за свои права становится болезнью. За что не любят сутяжников. Почему производители придумывают нелепые инструкции к своим товарам и при чем здесь Нострадамус и Книга рекордов Гиннесса.

Когда борьба за свои права становится болезнью. За что не любят сутяжников. Почему производители придумывают нелепые инструкции к своим товарам и при чем здесь Нострадамус и Книга рекордов Гиннесса.

В подкасте участвуют:

Виктор Лебедев, Психиатр, научный журналист, член экспертного совета фонда "Альцрус"
Сергей Беляев, руководитель общественной организации “Сутяжник” (признана в России иностранным агентом)
Валерий Уткин, адвокат
Анна Ставицкая, адвокат

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