На двух крымчан завели уголовные дела за "проукраинские" граффити

В аннексированном Крыму в городе Керчь полиция возбудила уголовные дела против двух 20-летних юношей. Местные телеграм-каналы сообщают, что поводом стали антивоенные граффити, однако статья, по которой обвиняются жители Керчи, не указывается.

В свою очередь информационно-аналитический центр "Сова" предполагает, что Егора Савченко и Михаила Жидкова обвиняют в вандализме по мотиву политической ненависти. В таком случае им может грозить до трёх лет колонии. Известно, что в данный момент молодые люди находятся под домашним арестом.

Ранее в телеграм-канале "Крымский СМЕРШ" появилось видео, на котором Савченко и Жидков извиняются за "проукраинские граффити радикального характера" и говорят, что теперь они поддерживают российское вторжение в Украину.