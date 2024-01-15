Против жительницы Ижевска возбудили дело о госизмене

Против жительницы Ижевска возбудили уголовное дело по статье о госизмене, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Удмуртии.

Ее подозревают в участии в деятельности одной из запрещенных в России "украинских военизированных террористических организаций". О какой именно организации идет речь, не уточняется.

12 января суд в Ижевске продлил арест 33-летнему местному жителю, которого также обвиняют в участии в террористической организации и попытке совершения теракта. По версии следствия, он планировал взорвать главного конструктора одного из заводов по изготовлению беспилотных летательных аппаратов.

За 2023 год в России было возбуждено как минимум 148 уголовных дел по статьям о госизмене, шпионаже и сотрудничестве с иностранными государствами или организациями, выяснили Сибирь.Реалии.

Чаще всего людей преследуют за "сбор или передачу данных о военных". В 20 процентах случаев ФСБ вообще не разглашает подробностей дел.

В 2023 году суды вынесли не менее 50 обвинительных приговоров по таким делам – это почти в три раза больше показателей довоенного 2021 года.