Против жителя Севастополя возбудили дело о надругательстве над флагом РФ

Против жителя аннексированного Севастополя Глеба Малкова возбудили уголовное дело о надругательстве над российским флагом. Об этом сообщает "База".

Утверждается, что 25 августа он пришёл к стихийному мемориалу в честь погибших в авиакатастрофе лидеров ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, пнул их портреты, а также наступил на российский флаг. Пророссийский блогер Александр Талипов ранее опубликовал видео, на котором Малков говорит, что пнул российский флаг в знак протеста против нападения России на "его страну" — Украину, а также видео с извинениями Малкова на камеру. Как отмечает ОВД.Инфо, на сайте российского Ленинского районного суда Севастополя имеется карточка дела в отношении Малкова по статье о мелком хулиганстве, а также о так называемой дискредитации армии России. Речь идёт об административных делах, связаны ли они с инцидентом с флагом - не известно.

Также в пятницу Федеральная служба безопасности России заявила о предотвращении теракта на железной дороге в аннексированном Крыму. Утверждается, что его готовил житель Севастополя, он задержан, его имя не называется.