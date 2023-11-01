Против журналистки "Соты" завели дело об оправдании терроризма

Против журналистки издания "Сота"Анны Лойко возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Первым об этом сообщил телеграм-канал "База". Позже Лойко подтвердила информацию о деле в разговоре с "Новой газетой-Европа".

Сама Лойко сейчас находится не в России. По данным "Базы" , уголовное дело возбудили из-за текста Лойко от 2021 года о преследовании сторонников "Хизб ут-Тахрир" и случаях выбивания из них признательных показаний под пытками.

В статье журналистка назвала преследование членов этой организации (признана террористической и запрещена в России) "самым масштабным преследованием людей по религиозному признаку в истории новой России" и предложила обсудить, "так ли страшен враг, как нам его рисуют".

31 октября у матери Лойко прошёл обыск. На допросе в Следственном комитете после обыска ей не объяснили, с чем связано преследование дочери, а следователь "лишь дал издалека прочитать постановление, в котором говорилось об "исламском терроризме", сообщили в редакции "Соты".

"База" пишет, что Лойко якобы объявили в международный розыск. При этом в базе федерального розыска на сайте МВД 24-летней журналистки нет.

Поскольку ни сама Анна Лойко, ни редакция не располагали этими подробностями, речь идёт о намеренной утечке со стороны следствия, считает "Сота".

По мнению редакции, учитывая дату выхода статьи, приближающиеся президентские выборы и поступающие журналистам издания многочисленные угрозы от различных сторонников власти , речь идёт о политическом давлении на "Соту" в частности и на журналистику в целом.