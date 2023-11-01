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Против журналистки "Соты" завели дело об оправдании терроризма

Журналистка "Соты" Анна Лойко
Журналистка "Соты" Анна Лойко

Против журналистки издания "Сота"Анны Лойко возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Первым об этом сообщил телеграм-канал "База". Позже Лойко подтвердила информацию о деле в разговоре с "Новой газетой-Европа".

Сама Лойко сейчас находится не в России. По данным "Базы" , уголовное дело возбудили из-за текста Лойко от 2021 года о преследовании сторонников "Хизб ут-Тахрир" и случаях выбивания из них признательных показаний под пытками.

В статье журналистка назвала преследование членов этой организации (признана террористической и запрещена в России) "самым масштабным преследованием людей по религиозному признаку в истории новой России" и предложила обсудить, "так ли страшен враг, как нам его рисуют".

31 октября у матери Лойко прошёл обыск. На допросе в Следственном комитете после обыска ей не объяснили, с чем связано преследование дочери, а следователь "лишь дал издалека прочитать постановление, в котором говорилось об "исламском терроризме", сообщили в редакции "Соты".

"База" пишет, что Лойко якобы объявили в международный розыск. При этом в базе федерального розыска на сайте МВД 24-летней журналистки нет.

Поскольку ни сама Анна Лойко, ни редакция не располагали этими подробностями, речь идёт о намеренной утечке со стороны следствия, считает "Сота".

По мнению редакции, учитывая дату выхода статьи, приближающиеся президентские выборы и поступающие журналистам издания многочисленные угрозы от различных сторонников власти , речь идёт о политическом давлении на "Соту" в частности и на журналистику в целом.

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