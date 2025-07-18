Против журналистов "Дождя" возбуждены дела по статье о "фейках"

Следственный комитет Москвы возбудил уголовные дела в отношении журналистов телеканала "Дождь" Екатерины Котрикадзе, Валерии Ратниковой и Тихона Дзядко, внесённых Минюстом РФ в реестр "иноагентов".

Как сообщается на сайте СК, они разместили в одном из мессенджеров публикации, в которых, как утверждается, содержалась "заведомо ложная информация о действиях российской армии против мирного населения Украины". Дело возбуждено по статье о публичном распространении "фейков" про Вооруженные силы России.

В отношении Котрикадзе и Ратниковой также возбуждено дело об уклонении от исполнения обязанностей "иностранного агента". Против Дзядко, который является главным редактором "Дождя", дело по этой статье было возбуждено раньше, он объявлен в розыск. По этой же статье в розыск объявлена телеведущая "Дождя" Юлия Таратута.

Следователями столичного СК рассматривается вопрос об объявлении в розыск Котрикадзе и Ратниковой, сообщает телеграм-канал "Дождя".