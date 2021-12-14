75 процентов опрошенных россиян не исключают войны России и Украины

Более 75 процентов россиян - участников опроса "Левада-центра" (внесён в реестр "иноагентов") не исключают, что нынешняя напряжённость в российско-украинских отношениях может перерасти в войну между Россией и Украиной.

При этом высокой вероятность войны называют менее половины опрошенных - 3 процента опрошенных считают, что это произойдёт "неизбежно", 36 процентов считают военный конфликт "вполне вероятным".

Ещё 38 процентов считают его маловероятным, а 15 процентов совершенно исключают возможность войны.

Украина официально признаёт Россию страной-агрессором в связи с аннексией Крыма и боевыми действиями в Донбассе, в которых, как утверждает Киев, участвуют российские военные. При этом состояния войны между двумя государствами нет, они поддерживают дипломатические и торговые отношения.

Большинство опрошенных "Левада-центром" - ровно 50 процентов - считают, что в последнем обострении виноваты США и страны НАТО. 16 процентов возлагают ответственность на Украину, 7 процентов - на Россию или поддерживаемых ею сепаратистов Донбасса. Среди молодёжи (18-24 лет) о вине США говорят только 24 процента опрошенных, при этом велико число тех, кто затрудняется ответить.

В последние недели сначала западные СМИ, а затем и официальные лица заявляют о наращивании группировки российских войск у границ с Украиной. По данным разведки западных стран, в январе-феврале не исключено начало широкомасштабного вторжения на территорию Украины. Российские власти отрицают такие планы, однако при этом утверждают об угрозах, якобы исходящих с территории Украины, и призывают Запад к переговорам о неких гарантиях безопасности, среди которых отказ от принятия Украины в НАТО.

США и их союзники заявляют, что военная эскалация приведёт к тяжёлым экономическим последствиям для России. Ситуация в последние дни стала предметом переговоров - как между США и их союзниками, так и между представителями Запада и России. В частности, 7 декабря в режиме видеоконференции прошёл разговор президентов России и США.