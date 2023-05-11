Проукраинские активисты в Вильнюсе облили кетчупом Виктора Шендеровича

В Вильнюсе проукраинские активисты попытались сорвать выступление писателя Виктора Шендеровича. Об этом сообщает телеграм-канал "Сота".

Перед началом выступления несколько человек устроили пикет и транслировали часть эфира Шендеровича на радио "Эхо Москвы", в котором писатель произносит фразу "наши мальчики" применительно к российским военным. Писатель тогда говорил, что цитировал высказывание другого человека.

Активисты предложили людям, пришедшим на выступление Шендеровича отдать деньги основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину.

В перерыве выступления Шендерович вышел к активистам, чтобы пообщаться. В ответ собравшиеся стали перебивать его и в итоге облили кетчупом. "К сожалению, вы так ничего и не поняли", — сказал Шендерович после случившегося.

"Как было сказано у Ибсена в пьесе "Враг народа", "Никогда не надевай новые штаны, когда идешь отстаивать истину", — цитирует писателя "Сота".

Виктор Шендерович — член Антивоенного комитета России. С самого начала войны России против Украины писатель придерживается антивоенной позиции и резко критикует действия Кремля.

Шендерович в конце апреля был добавлен в украинскую базу "Миротворец". Перед этим блогер Аркадий Бабченко в соцсетях обвинил писателя в соцсетях в недостаточной поддержке Украины. Шендерович тогда высказал мнение, что после войны дороги России и Украины разойдутся, а пока что у них общая задача - свержение режима Кремля.

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