Проверка колонии №1 во Владикавказе показала, что "пострадавших нет"

Ситуация в исправительной колонии №1 во Владикавказе стабилизирована и взята под контроль, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказания. В пятницу в колонии произошли беспорядки, ФСИН назвала случившееся провокацией двух осужденных. Следственное управление Следственного комитета России возбудило дело об организации и участии в массовых беспорядках.

В колонию прибыли сотрудники регионального управления ФСИН, прокуратуры и Следственного комитета. Обстановка в исправительной колонии номер один по Северной Осетии стабилизирована и находится под контролем. Ни среди осуждённых, ни среди сотрудников - пострадавших нет, заявили во ФСИН.

Беспорядки в колонии Владикавказа произошли 15 октября. Некоторые СМИ писали о "бунте" с участием сотен заключённых. Следственный комитет усточнил, что участвовали не менее 200 человек. Они жаловались на условия содержания в колонии, отметил "Интерфакс".

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