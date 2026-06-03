Провоенного активиста обвинили в дискредитации за критику Шойгу

В отношении лидера московских нацболов (сторонников покойного Эдуарда Лимонова), провоенного активиста Михаила Акселя российская полиция составила протокол по административному делу о так называемой дискредитации армии из-за поста, в котором он назвал "куколдом" бывшего министра обороны Сергея Шойгу. Об этом сообщил сам Аксель в своём телеграм-канале, внимание на его пост обратила "Медиазона".

В материалах дела, фрагменты которого опубликовал Аксель, указано, что поводом для составления протокола стал репост от 7 января 2023 года, в котором говорится о протесте нацболов против рождественского перемирия с Украиной. "Среди всех публикаций выделяется ряд постов, в которых критика переходит в речевую дискредитацию министра обороны ВС РФ Шойгу С.К.", - говорится в опубликованном Акселем фрагменте.

"Речь, если что, о том самом опальном бывшем министре Шойгу, которого уже как два года назад сняли с должности. [...] То есть само же государство оценило деятельность экс-министра и его подчиненных негативно и отстранило его от командования", - пишет активист.

Сергея Шойгу в его бытность министром обороны критиковали многие провоенные блогеры и деятели, включая ныне покойного Евгения Пригожина. В мае 2024 года он был снят с поста министра и назначен секретарём Совета безопасности. Ряд его заместителей и других чиновников военного ведомства стали обвиняемыми по уголовным делам.

Рассмотрение дела о дискредитации в отношении Акселя назначено на 30 июня в Таганском районном суде. По статье о дискредитации и ранее привлекали к ответственности провоенных активистов за критику руководства Минобороны.