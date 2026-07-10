Провоенного блогера Гузенко арестовали по делу об экстремизме

Российского провоенного блогера Егора Гузенко, известного под позывным "Тринадцатый", арестовали и отправили в СИЗО по обвинению в возбуждении ненависти либо вражды. Об этом сообщили авторы его телеграм-канала.
Официального подтверждения ареста пока нет. Неизвестно также, в каком регионе рассматривается дело.
О задержании Гузенко администрация его канала сообщила 8 июля. Тогда же сообщалось, что обвинение связано со статьёй об экстремизме.
Весной Гузенко публично раскритиковал Владимира Путина после его слов о том, что отключения мобильной связи необходимы для защиты населения. "Ложь уже исходит от вас и ваших подчинённых с лихим постоянством, и лично у меня к вам доверия давно нет", – написал он.
Через несколько дней после этой публикации, по утверждению самого Гузенко, его отправили в штурмовое подразделение, несмотря на тяжёлую травму ноги. Позже он перестал выходить на связь.
- Егор Гузенко с 2014 года участвовал в боевых действиях на востоке Украины, а с 2019 года — в Сирии. Он неоднократно критиковал российское военное руководство за ведение войны.
- В октябре 2024 года Гузенко задержали по делу о применении насилия к представителю власти и арестовали. Спустя месяц его освободили, приостановив расследование, после чего он был направлен на фронт в составе одного из штурмовых подразделений.