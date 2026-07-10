Провоенного блогера Гузенко арестовали по делу об экстремизме

Российского провоенного блогера Егора Гузенко, известного под позывным "Тринадцатый", арестовали и отправили в СИЗО по обвинению в возбуждении ненависти либо вражды. Об этом сообщили авторы его телеграм-канала.

Официального подтверждения ареста пока нет. Неизвестно также, в каком регионе рассматривается дело.

О задержании Гузенко администрация его канала сообщила 8 июля. Тогда же сообщалось, что обвинение связано со статьёй об экстремизме.

Весной Гузенко публично раскритиковал Владимира Путина после его слов о том, что отключения мобильной связи необходимы для защиты населения. "Ложь уже исходит от вас и ваших подчинённых с лихим постоянством, и лично у меня к вам доверия давно нет", – написал он.

Через несколько дней после этой публикации, по утверждению самого Гузенко, его отправили в штурмовое подразделение, несмотря на тяжёлую травму ноги. Позже он перестал выходить на связь.