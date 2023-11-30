Прямая линия и пресс-конференция Путина пройдут 14 декабря

Президент России Владимир Путин проведёт прямую линию и ежегодную большую пресс-конференцию 14 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Это первая большая пресс-конференция Путина с начала широкомасштабного российского вторжения в Украину в феврале прошлого года.

Место проведения мероприятий будет объявлено 1 декабря. Тогда же начнётся приём вопросов на прямую линию. Их будут принимать по телефону, СМС и по интернету, добавил Песков.



В прошлом году на фоне полномасштабного вторжения российских войск в Украину Кремль не проводил ни прямую линию, ни пресс-конференцию. Издание The Moscow Times писало, что решение не проводить прямую линию Путин принял лично — из-за возможных диверсий со стороны Украины.

Изначально предполагалось, что прямая линия в этом году пройдёт летом (с 2017 года её проводили в июне). Однако позже источники в администрации президента рассказали, что мероприятие перенесут на конец года – после "определенности с ситуацией на фронте".

В этом году пресс-конференция и прямая линия состоятся в преддверии выборов президента, которые по закону должны пройти 17 марта 2024 года.

РБК отмечает, что перед прошлой президентской кампанией пресс-конференция также состоялась 14 декабря.

Как ранее сообщало РИА "Новости" со ссылкой на источники в российском парламенте, Совет Федерации может официально назначить дату президентских выборов в России на заседании 13 декабря.

17 декабря, в свою очередь, пройдёт съезд партии "Единая Россия", который может выдвинуть Путина в президенты.

Пока Владимир Путин не объявлял публично о своем участии в будущей президентской кампании.

Владимир Путин впервые стал президентом в 2000 году и остаётся им уже четыре срока (с перерывом на 2008-2012). Баллотироваться на пятый срок ему позволяют принятые по инициативе самого Путина поправки к Конституции. Как отмечает Reuters, уже сейчас Путин правит страной дольше, чем кто-либо за последние сто лет, за исключением Иосифа Сталина.