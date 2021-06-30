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Политика

live Вышел на связь с народом. "Прямая линия" президента Путина

Владимир Путин 2001 год и 2019, коллаж

Главное

30 июня проходит очередная "Прямая линия с Владимиром Путиным", уже 18-я по счету за время его нахождения у власти. На этот раз граждане страны направили главе государства более 1 миллиона обращений и вопросов, самыми популярными темами, согласно официальным сообщениям, стали вакцинация от коронавируса и борьба с COVID-19. Какие обещания даст на этот раз Владимир Путин, где в ручном режиме поручит отремонтировать дорогу или больницу и подарит ли кому-нибудь собаку? Следите в нашем лайвблоге в режиме реального времени.

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12:43
12:42

Почему Украина не входит в список недружественных стран? Вы с Зеленским будете встречаться?

Путин: я не считаю, что украинцы - недружественный нам народ. "Я воообще считаю, что украинцы и русские - один народ". Среди евреев есть темнокожие, и это не мешает им быть евреями, в Израиль из Африки приезжают. Эрзя и мокша друг-друга не понимают, а все равно и те и те мордвины, и дорожат свои единством, "потому что они умные". Русские народ внешние силы старались раздробить еще со средних веков. Начали поляки, а потом и Австро-Венгрия подключилась. Путин напишет об этом отдельную статью.

Путин продолжает: сегодняшнее руководство Украины явно недружественно к нам. В Раду внесли закон, что русский народ не коренной в Украине. "Везде хватает узколобых людей и крайних нациналистов. И в у нас есть и на Украине есть". В Украине давят на оппозицию - надели наручники на Медведчука, которого Путин считает украинским националистам. Оппозицию сажают в тюрьму, убивают на улицах. "Зачем встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление". Но от встречи все-таки не отказывается, "главное понимать, о чем говорить".

12:36
12:35

Школьник спрашивает, будут ли открыты школы 1 сентября.

Путин: это неизвестно, но начальные классы скорее всего будут.

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