Псковский священник умер от ран, полученных на войне в Украине

Священник 76 десантно-штурмовой дивизии ВДВ Александр Цыганов умер от ран, полученных при обстреле на войне в Украине. Его смерть наступила 21 ноября. Об этом сообщил телеграм-канал Псково-Печерского монастыря.

Цыганов 6 ноября попал под обстрел вместе с протоиереем Михаилом Васильевым, настоятелем храма при штабе Ракетных войск стратегического назначения России. Васильев погиб на месте.

Александр Цыганов ранее служил в храме святого благоверного князя Александра Невского в Пскове.