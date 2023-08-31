Псковского журналиста оштрафовали за "дискредитацию" армии России

Журналиста "Псковской Губернии" Владимира Капустинского оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о так называемой дискредитации армии России. Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на главного редактора издания Дениса Камалягина.
Дискредитацией экспертиза признала фразу "Россия бомбит мирное население", которое Капустинский произнес в программе "Двойное дно" на ютуб.
В октябре 2022 года суд в Пскове оштрафовал самого Дениса Камалягина на 35 тысяч рублей по статье о дискредитации армии. Основанием для возбуждения административного дела могли послужить посты в его телеграм-канале.
- В марте 2022 года в редакцию "Псковской губернии" пришли полицейские, ОМОН и сотрудники центра "Э". Во время обыска из редакции изъяли всю технику, включая личные мобильные телефоны и аппаратуру для видео. Обыск прошел после после анонимного доноса, в котором было указано, что сотрудники редакции призывают на митинг против войны в Украине. Журналисты "Псковской Губернии" покинули Россию, редакция продолжает работу за рубежом.
- Сразу после начала военного вторжения российских войск в Украину появились административная и уголовная статьи за дискредитацию армии России. Под дискредитацией российские власти подразумевают любую критику российского вторжения или антивоенные заявления. Нарушителям грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей, при повторной дискредитации штраф вырастает до 100 тысяч рублей. По уголовной статье предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
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