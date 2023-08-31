Псковского журналиста оштрафовали за "дискредитацию" армии России

Журналиста "Псковской Губернии" Владимира Капустинского оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о так называемой дискредитации армии России. Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на главного редактора издания Дениса Камалягина.

Дискредитацией экспертиза признала фразу "Россия бомбит мирное население", которое Капустинский произнес в программе "Двойное дно" на ютуб.

В октябре 2022 года суд в Пскове оштрафовал самого Дениса Камалягина на 35 тысяч рублей по статье о дискредитации армии. Основанием для возбуждения административного дела могли послужить посты в его телеграм-канале.