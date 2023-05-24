ПЦУ переходит на новый календарь, Рождество будет отмечаться 25 декабря

Автокефальная Православная церковь Украины с 1 сентября нынешнего года перейдёт на новоюлианский церковный календарь. Решение об этом принял Архиерейский собор ПЦУ 24 мая.

Этот календарь в целом совпадает с григорианским (так называемым новым стилем), соответственно непереходящие праздники ПЦУ будет праздновать в те же дни, что и христиане западного обряда и ряда поместных православных церквей. Рождество будет отмечаться 25 декабря, а не 7 января, Покров - 1 октября, Крещение 6 января, а день святого Николая - 6 декабря.

Решение должен ещё одобрить Поместный собор церкви. ПЦУ также предоставило право отдельным приходам и монастырям, которые этого пожелают, придерживаться прежнего, юлианского календаря.

По словам представителей ПЦУ, вопрос о смене календаря стал особенно актуальным после российского вторжения в Украину. "Теперь юлианский календарь воспринимается как связанный с российской церковной культурой", а в основе стремления его сменить - "защита от агрессии "русского мира"".

Русская православная церковь и Украинская православная церковь (УПЦ), которая заявила о независимости от Московского патриархата, но статус которой остаётся неясным, придерживаются юлианского календаря (который известен как старый стиль). Он "отстаёт" от григорианского календаря на 13 дней, соответственно, например, Рождество РПЦ отмечает 7 января, однако по церковному календарю этот день считается 25 декабря.