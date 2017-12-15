Президенты США и России провели телефонный разговор

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели в четверг телефонный разговор.

Согласно пресс-службе Кремля, два президента обсудили вопросы двусторонних отношений, особо затронув северокорейскую ядерную проблему. Белый дом, подтвердив факт телефонного разговора, не предоставил никаких подробностей беседы Дональда Трампа и Владимира Путина.

Телефонный разговор состоялся через некоторое время после ежегодной пресс-конференции Владимира Путина, на которой президент России высоко оценил результаты деятельности Дональда Трампа на посту президента и назвал "шпиономанией" предположения о возможном сговоре между окружением Дональда Трампа и людьми близкими к Кремлю.