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Президенты США и России провели телефонный разговор

Дональд Трамп и Владимир Путин (фотомонтаж)

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели в четверг телефонный разговор.

Согласно пресс-службе Кремля, два президента обсудили вопросы двусторонних отношений, особо затронув северокорейскую ядерную проблему. Белый дом, подтвердив факт телефонного разговора, не предоставил никаких подробностей беседы Дональда Трампа и Владимира Путина.

Телефонный разговор состоялся через некоторое время после ежегодной пресс-конференции Владимира Путина, на которой президент России высоко оценил результаты деятельности Дональда Трампа на посту президента и назвал "шпиономанией" предположения о возможном сговоре между окружением Дональда Трампа и людьми близкими к Кремлю.

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