Издание "Важные истории" опубликовало расследование о Кирилле Шамалове – бизнесмене, которого называют бывшим зятем Путина. Об этом сегодня – репортаж телеканала "Настоящее время".

Кирилл Шамалов был женат на Катерине Тихоновой, СМИ называли ее дочерью президента России. Как выяснили журналисты, в 2013 году компания Шамалова купила 3,8% акций крупнейшей нефтехимической компании России "Сибур" стоимостью 380 млн долларов всего за 100 долларов – в 3,8 миллиона раз дешевле их рыночной цены. Об этом расследовании и его целях "Настоящее Время" поговорило с одним из авторов публикации, редактором "Важных историй" Романом Аниным:

О чем это расследование

[Эта публикация] – о нравах президента и нравах русской элиты. Эти нравы не выдерживают никакой критики, [эти люди] лгут, [они] коррумпированные, запрещают людям то, чем сами занимаются.

Если говорить не общими словами, а фактами, то в то время, когда президент запрещает элитам владеть иностранными зарубежными инструментами, владеть банковскими счетами за границей, его зять, используя офшорные компании и счета за границей, покупает недвижимость в стране НАТО, его дочь занимается обустройством дорогостоящего интерьера этого дома. Это явно многое говорит о моральном облике президента и о том, что в его семье практикуется то, что он запрещает на законодательном уровне в России.

История про то, как зять президента за 100 долларов покупает акции, которые стоят 380 млн долларов, опять же, многое говорит о нравах как президента, так и российской элиты. И много других фактов из этого расследования, которые можно перечислять очень долго.

Каждый эту историю может прочитать по-своему. Лично для меня она больше о нравах и быте русской элиты на примерах конкретных сделок, на примере конкретных фактов их биографии. Покупка "Сибура" – это важнейший показатель того, как элита обогащается. В то время как народ беднеет и нищает, элита обогащается. Каким способом? Таким способом – покупая за 100 долларов то, что стоит 380 млн долларов. Это доступ к ресурсам, недоступным ни одному жителю России.

Для меня, как автора этой публикации, это история про быт и нравы. Мы видим, как к Кириллу Шамалову, 27-летнему молодому человеку, обращаются его партнеры и просят отменить решения федеральных арбитражных судов. Одного этого факта было бы достаточно в любой иной стране мира для возбуждения уголовного дела и расследования того, как так вышло. В России, естественно, мы ничего подобного не ждем. Я и так давно все знаю про русскую элиту, честно говоря, но в данном случае эти все факты в совокупности – по сути, для меня это дополнительный очень важный аргумент в спорах, которые иногда ведутся: "А, может быть, они все-таки ничего? Может быть, мы сгущаем краски?" Да нет, там все хуже, чем мы думаем.

О значимости расследования

[Общественная значимость расследования], во-первых, в том факте, что зять президента купил долю в "Сибуре" за 100 долларов. На мой взгляд, это коррупционный факт. Я объясняю такую невероятную удачу в жизни этого молодого бизнесмена его родственными связями. У коррупции есть широкое толкование. Это не только то, что поддается толкованию с точки зрения Уголовного кодекса, но и то, что поддается толкованию с точки зрения принятых каких-то норм морали, нравов в обществе. Даже в российском обществе тот факт, что зять президента может позволить себе такую сделку, он, на мой взгляд, говорит о коррупции.

Второе – это использование семейного положения для продвижения собственных бизнес-интересов. То, что, наверное, можно было бы назвать лоббированием. Но у лоббирования и коррупции очень такие граничащие сферы. Безусловно, когда зять президента использует свое семейное положение, чтобы передать свои письма кому-то, – это тоже не очень хорошо.

О сложностях в ходе расследования

Мы, как журналисты, когда приступаем к очередной теме, ничего не принимаем безоговорочно за правду. В данном случае мы понимали, что происхождение информации морально сомнительное, и мы предприняли все меры для того, чтобы понять, насколько она соответствует действительности.

Первое, что мы делали, – проверяли заголовки писем. По заголовкам вы можете понять, с какого адреса электронной почты отправлялось письмо, был ли это реальный адрес или были ли это подставные адреса. Мы убедились в том, что это были реальные адреса.

Дальше, соответственно, мы связывались с некоторыми отправителями и получателями писем, спрашивали их, отправляли ли они или получали ли они письма от Шамалова. И они подтверждали. Мы смотрели день, дату, время и содержание письма, и это подтверждалось.

Третье, что мы делали, – мы проверяли все по открытым источникам. Если Шамалову присылают документы на какую-то компанию на Кипре, которой он владеет, мы идем в реестр Кипра, заказываем документ из открытого источника и смотрим, действительно ли он был владельцем этой компании. Удостоверились, что был, – отлично. Если Шамалову присылают какие-то документы на недвижимость, которой он владеет в России, мы идем в реестр недвижимости, получаем документы, удостоверились, что это действительно его недвижимость. Совпало – значит, отлично.

Вот такие шаги мы предпринимали по каждому документу. Кроме того, мы отправляли запросы всем действующим лицам. Мы отправили больше десяти запросов по этой публикации. Кто захотел – тот ответил. Если в публикации и в наших вопросах было что-то некорректное или неверное, у людей была возможность нам об этом сообщить. Они ей не воспользовались.

О целях публикации

Это наша работа. Многие люди ошибочно полагают, что когда мы что-то публикуем, у нас есть некая цель. Я вам честно скажу, главная моя цель – это информировать людей. С одной стороны, это звучит скромно, но на самом деле это важнейшая функция журналиста: информировать людей и писать историю. Ни Владимир Путин не вечен, ни мы не вечны. И через десятилетия люди захотят знать: а как было по-настоящему в России в XXI веке? Было вот так. Если уж говорить про цель, ну, я себе ее так уж не формулировал, когда писал эту публикацию. Наверное, главная цель в этом – фиксировать историю.