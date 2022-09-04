Пугачёва: при Горбачёве мы обрели свободу, перестали быть "Империей зла"

Певица Алла Пугачёва, о возвращении которой в Россию стало известно в прошлом месяце, прокомментировала смерть бывшего президента СССР Михаила Горбачёва, высоко оценив проводимую им политику и непрямо раскритиковав нынешнее положение дел.

Накануне Пугачёва пришла на церемонию прощания с Горбачёвым в Колонном зале Дома Союзов в Москве, а сегодня написала в инстаграме, что "давно так не рыдала".

"Ушла ЭПОХА в которой мы обрели свободу, перестали быть «Империей Зла» для всего Мира и исчез страх за будущее своих детей" - написала Пугачёва, добавив, что последний советский лидер "отвергал насилие как способ политики и удержания собственной власти". Пугачёва отметила, что политики могут совершать ошибки, главное, чтобы они "не были смертельны для всего человечества". "Куда то пропало человеколюбие и благородство. Пропало умение идти на компромисс" - пишет далее Пугачёва, отмечая, что люди по-прежнему мечтают "жить без тревоги за будущее своих детей", и призывая искать компромиссы вместе (орфография сохранена - РС).

После начала начала российского военного вторжения в Украину в феврале Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми уехала из России. 27 августа стало известно о её возвращении в Россию.

Пугачёва заявляла, что не уезжала в эмиграцию, а лечилась и отдыхала за границей. По её словам, в Москву она приехала, чтобы "порядок наводить. В моей голове, в вашей голове".

Два дня назад в инстаграме Пугачёвой появилась запись с критикой ранее резко раскритиковавшего её режиссёра Никиты Михалкова. Пугачева опубликовала отрывок из финальной сцены фильма Михалкова "Раба любви", в которой героиня Елены Соловей говорит: "Господа. Господа, вы — звери. Господа, вы будете прокляты своей страной". "Прекрасный фильм. Прекрасный режиссёр. Куда же исчез прекрасный человек Никита Сергеевич Михалков?" — написала Пугачёва. Запись собрала более миллиона лайков. Михалков ранее неоднократно критиковал Пугачёву и Галкина за то, что они уехали после начала войны и не поддержали её.

Михаил Горбачёв, имя которого связано с политикой перестройки, способствовавшей демократическим переменам в СССР и завершившейся его распадом, умер 30 августа на 92-м году жизни. Многие западные лидеры и общественные деятели отметили роль Горбачёва в мирном завершении холодной войны, его приверженность гуманистическим идеалам. Комментарии представителей российских властей о кончине Горбачёва были сдержанными.

В годы правления Горбачёва (1985-1991) Алла Пугачёва была на пике популярности в СССР. Одним из последних указов Горбачёва перед его уходом с поста президента был указ о предоставлении певице звания Народного артиста СССР - что было редкостью для артистов эстрады.