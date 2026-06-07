Пункт пропуска Джанкой на въезде в Крым закрыли после атаки дронов

Украинские беспилотники в ночь на 7 июня атаковали мост в районе села Чонгар в Херсонской области, сообщил назначенный Россией глава занятого российской армией региона Владимир Сальдо. По его словам, повреждено дорожное полотно, а движение через автомобильный пункт пропуска "Джанкой" временно закрыто. Проезд организован через пункты "Армянск" и "Перекоп".

Одновременно украинские дроны атаковали объекты в аннексированном Крыму. По данным телеграм-канала "Крымский ветер" и движения АТЕШ, удары были нанесены по нефтебазам в поселке Ленино и Феодосии, а также по воинской части в поселке Советский.

В Ленино после атаки на Семиколодезянскую нефтебазу начался пожар. Данные спутниковой системы NASA FIRMS, отслеживающей пожары, подтверждают возгорание, сообщают украинские мониторинговые проекты.

Кроме того, "Крымский ветер" пишет об ударе по воинской части в посёлке Советский.

Официальных комментариев российских властей по поводу этих ударов не поступало.

В течение ночи о взрывах также сообщали жители Джанкоя, Симферополя и Севастополя.

Минобороны России заявило, что с 20:00 6 июня до 07:00 7 июня средства ПВО сбили или перехватили 95 украинских беспилотников, в том числе над Крымом, Краснодарским краем и акваторией Чёрного моря.

Атаки происходят на фоне продолжающегося топливного кризиса в Крыму. Российские власти ранее объясняли перебои с поставками топлива ударами по логистическим маршрутам, связывающим полуостров с Ростовской областью через трассу Р-280 "Новороссия". С 4 июня на полуострове действует запрет на продажу бензина за наличные, а заправка ведётся только по ранее приобретенным талонам.



