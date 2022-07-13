Пушилин: КНДР признала независимость "ДНР"

Корейская народно-демократическая республика признала независимость так называемых "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на посольство КНДР в Москве.

Посол КНДР Син Хон Чхоль вручил послу "ДНР" Ольге Макеевой документ о решении правительства КНДР признать её независимость - об этом со ссылкой на представительство сепаратистов в Москве сообщают прокремлёвские телеграм-каналы. МИД РФ и новостное агентство КНДР сообщения пока не комментировали.

Северная Корея, считающаяся одной из наиболее закрытых и несвободных стран мира, стала третьей после России и Сирии страной-членом ООН, признавшей "ДНР" и "ЛНР".