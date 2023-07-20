"Пусть министр и рожает". Рунет о борьбе за рождаемость

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сделал сразу несколько громких заявлений о демографической политике российского государства.

Некоторые были практическими (ужесточение требований к медикаментозным абортам и доступа к препаратам для прерывания беременности; возможность введения обязательного согласия отца ребёнка на аборт), некоторые - скорее проповедями:

Желание женщин вначале построить карьеру, а потом заняться рождением детей - порочная практика. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.



"Совершенно порочная практика, которая сформировалась в обществе, - я вчера об этом говорил, - когда сформировалось убеждение, что женщина должна получить образование, дальше сделать карьеру, потом материальную базу себе обеспечить и только после этого, уже подходя, так сказать, к такому сложному возрасту репродуктивному, озаботиться деторождением", - сказал он.

По его словам, эта логика приводит к проблемам бесплодия и невынашивания. Помимо этого, сокращается время для рождения третьего и четвертого ребенка.

В нашем сегодняшнем обзоре социальных сетей мы решили дать слово только женщинам. Среди них есть очевидные противницы путинского режима, есть ярые путинистки и сторонницы войны против Украины, но, кажется, по этому вопросу почти полное согласие.

Яна Косенко:

Прямо в стиле "Дал Бог зайку, даст и лужайку".

Я живо себе представила, как бы я со своими тремя телепузиками защищала кандидатскую)))

Ну и как-то родить детей после тридцати времени хватило.

Помню, как одна пожилая коллега мне говорила после рождения Лёши - ты прямо в последний вагон успела запрыгнуть, но после Лёши я вполне успешно запрыгнула ещё два раза)))

Кстати у самого Мурашко вроде только двое детей, опять слова с делом расходятся...

Яна Барден:

Я знаю примерно дцать стран, где мужика, рассуждающего о том, как нужно рожать женщине, вынесли бы после таких речей с должности. Потому что это и правда что-то немыслимое. А в России будут слушать и кивать. И гордиться патриархальными устоями.

Екатерина Ахмадеева:

Скажите, друзья, много у вас знакомых женщин, которые сначала родили, потом отучились и построили карьеру?

Ну пусть не построили карьеру, а получили высшее образование.

У меня - одна. При очень большом круге друзей и знакомых.

Анна Иванова:

Мои наблюдения за реальными женщинами говорят, что раннее незапланированное материнство в основном приводит не к тому, что женщина радостно рожает пятерых подряд, раз уж на институты и офисы времени тратить не надо, а рожает одного, при помощи родни или рвя последние жилы с этим одним ребенком доучивается/работает/делает что-то похожее на карьеру, и может лет через 10-15, глубоко после тридцати, рожает второго ребенка. Может, а может не рожает.

Многодетность с позиции "лишь бы муж на работу не выгнал" бывает, но это капля в море, просто капля. Как правило, за многодетностью, которую выбирает именно женщина, стоят некие другие принципы, вовсе не про "ах, карьера".

Юлия Витязева:

Это не убеждение сформировалось. Это жизнь диктует свои законы. Прежде чем стать матерью, женщина хочет создать некий фундамент, который позволит ей не только родить, но воспитать своего ребенка, обеспечив его всем необходимым.

К сожалению, ситуации бывают разные и сегодня нормальная женщина хочет быть уверена в том, что в случае, если она останется с детьми одна, она не будет зависеть от алиментов и скромного пособия, а сможет, не впахивая на трех работах за гроши, обеспечить семью всем необходимым.

Поэтому, да. Сначала образование и карьера, потом - домашний очаг, дрова и пища в котором сами по себе не появятся.

Разумеется, озабоченность вопросами демографии - это прекрасно. Но одними лекциями на тему «как совместить учебу и материнство в общежитии» проблему не решить и рождаемость не повысить.

Нужны другие, более эффективные методы стимуляции, благодаря которым женщина не будет бояться рожать раньше, чем у нее сложится успешная карьера и будет такая заплата, что ей не придется делать мучительный выбор между покупкой памперсов и прокладок и делить один банан на всех своих детей.

Анна Левченко:

Конечно, какой институт, какая карьера, какая работа! Всем рожать срочно, в девятом классе. Государству нужны люди. Как и на что вы будете жить и содержать мальца - не имеет значения. Институт? Хорошая работа? Возможность подойти к родительству осознанно, когда уже точно знаешь, надо ли тебе это, зачем тебе ребенок, любишь ли ты вообще детей, что можешь дать ребенку, как его будешь обеспечивать и на какие деньги воспитывать и давать образование? Не, не слышали. Минздрав сказал - всем рожать, значит - всем рожать. А, и еще на этом фоне сегодня новость, что собираются запретить безрецептурную продажу медикаментов для экстренной контрацепции. Потому что ишь чо удумали - презерватив порвался, сразу постинор пить? Эвона как! Неет! Сначала к врачу и на беседу с попом, а там и рожать уговорим!

Да уж, а потом мы удивляемся, что у нас в СМИ родившую в 11 лет девочку называют не изнасилованным ребенком, а молодой матерью…

Наталия Осс:

А вот например если невозможно получить талон на анализ (в поликлинике две недели не выпадают, а в 7:30 каждое утро на мосру заходить не получается) то надо заплатить 400 рублей.

А кто их даст просто так девушке после школы? Думайте, министры, думайте. Что тут не так.

Может, вы сократили социалку, а?! И это влияет на рождаемость?

Ну а вдруг?

Екатерина Петрова:

Вообще-то беременность и роды это лишь малая часть участия женщины в родительстве. Мало того, что это непостижимый для мужчин букет переживаний и эмоциональной нагрузки, так ещё и заморочек и проблем дальше на много больше, чем просто выносить и родить (хотя и это не так уж и легко, восстановление женщины после родов, если кто не знал это минимум 2 года, по рекомендации того же минздрава). И только женщина сама может решить когда она к этому готова. Тем более в нынешних временах, когда отца ребенка в любой момент могут мобилизовать. Ах да, забыла добавить, что вообще-то учиться намного сложнее, когда у тебя есть ребенок. Я училась в двух вузах и ни один не смогла закончить, потому что всегда есть дела поважнее, если у тебя маленький ребенок. Пусть бы тогда обеспечили бюджетные места в вузах для молодых родителей, у них много мотивации получать образование. В третьих, препараты, которые они собрались контролировать и запрещать помогают женщине прервать беременность на очень раннем сроке и без оперативного вмешательства, что позволяет сохранить её, в том числе, репродуктивное здоровье. Этот мужик вообще точно министр здравоохранения? Ему надо пусть идёт и рожает. Мы вроде не на ферме живём?

Татьяна Малкина:

чтобы не лопнуть от бешенства, решила подготовить несколько предложений для министра здравоохранения рф мурашко, призванные помочь отчаянной борьбе за преумножение поголовья вверенных его попечению россиян. думала предложить начать плавно: ввести женский (повышенный) балл егэ, требующийся для поступления в вуз, понизить федеральный возраст согласия, привязать маткапитал к возрасту деторождения (чем раньше оно, тем больше он) и скорректировать условия предоставления кредитов и ипотеки по тому же принципу, запретить анестезию для прерывания беременности и все такое. но решила сперва сосредоточиться на усилиях в области культурной политики и образования, тем более, что там - реально поле непаханное.

Лена Климанская:

Гражданин Мурашко, у женщин, кроме "возраста" есть ещё свое мнение, чего она хочет и когда. Обусловленное и гарантированное Конституцией РФ, да-да, вот этой, заверенной гарантом.

И не ваше дело залезать ей в матку и за нее решать, как ей строить свои жизненные планы.

Екатерина Винокурова:

1. Кроме показателей количества нации важны качественные. Я думаю, многие мои читатели бывали в странах, которым не грозит количественное вымирание и видели, как там живут люди. Многие там просто не живут.

2. Женщины рожают не от писем на госуслугах. Они рожают, когда позволяет благосостояние, уверенность в завтрашнем дне, а в идеале - при наличии мужчин рядом.

Какие из этих условий у нас есть сейчас?

3. К вопросу о мужчинах рядом.

Вы никогда не переубедите меня, что женщина с пятью детьми от пяти отцов, из которых старшие два уже в тюрьме, счастливее и полноценнее двух любящих представителей среднего класса с одним ребенком.

4. Самое главное - личное счастье, личная безопасность, личный комфорт. Государству мы должны налоги, на которые нам дают образование, здравоохранение, социалку.

На этом моральные обязательтва перед государством здорового человека исчерпаны. Все остальное делается по доброй воле и от излишков.

5. Мы - граждане, а не население. Люди, а не инкубаторы. Живые, а не галочки в статистике.

6. У большинства чиновников жены - удачные бизнесвумен, успешные чиновницы, а дочери - не менее успешные деловые женщины. Как правило, с одним-двумя детьми.

Главный грех современной России - лицемерие.

С себя начните. А мы, российские женщины, с удовольствием заменим ваших жен и дочек вообще на всех должностях, заберем их зарплаты и доходы, заодно больше кислороду будет, экология очистится.

Наташа Киселёва:

Галь, у тебя сколько детей? И у меня ноль, а должно быть четыре. Ну, мало ли чего ты не хочешь, через не хочу. Вот господин министр пугает нас, старушек с образованием и карьерой, невынашиванием. Я не выносила ребенка, когда мне был 21 год, видимо, по версии Мишутки, это очень поздно и надо было забеременеть вот в столько годиков, чтобы избежать выкидыша на позднем сроке.

Ещё Миша запрещает медикаментозные аборты. Нет, он не пошутил. Я бы пошла дальше и на заводе перед этапом упаковки проколола все презервативы, а вместо противозачаточных таблеток продавала бы эскимо на палочке. Спирали и колпачки – запретить, это содомия какая-то, Галь.

Вибраторы тоже делаем вне закона, женщина должна спариваться только для рождения. Оргазмы тоже запретить, совсем уже что ли, какие вам оргазмы, идите детей рожайте и желательно сразу мальчиков призывного возраста. Мы что ещё ждать будем? Ага, щааааз!

Мария Орлова:

Министру и его подельникам, высшим госчиновникам немолодых лет, никто не рассказал про второй демографический переход. Как только женщин начинают учить хотя бы читать, писать и считать, и появляются хотя бы начатки здравоохранения- все, процесс необратим. Женщины перестают умирать от родов, снижается младенческая смертность, появляется контрацепция, и рожать десятерых уже никто не будет (кроме отдельных осознанных энтузиасток).

И еще министру Мурашко не мешало бы знать, что женщин сейчас просто мало. Я была на лекции демографа Алексея Ракши, он приводил данные по годам. Женщин детородного возраста сейчас на 30 процентов (если я правильно помню) меньше, чем было в начале 1990-х. А тогда было на столько же меньше, чем в 1970-х. И это с учетом ставших российскими гражданками мигранток из Средней Азии.

Так что рожать просто почти некому, ни в 14, ни в 30. Поэтому единственный шанс сохранить, как он выразился, народонаселение - не убивать его, а наоборот, лечить и учить. Передайте государю императору, что в Англии ружья кирпичом не чистят! То есть, молодых семейных мужчин на смерть не посылают!

А то вот в Твери завтра будут хоронить 43-летнего парня, отца троих детей, работника Вагонзавода. Он погиб на СВО (((

Виктория Ашихмина:

А вот и инициатива, благодаря которой от подпольных абортов будут покалечены тысячи женщин.

Если кто-то остался равнодушен к запрету на гендерно-аффирмативные процедуры для трансгендерных людей, то помните - притеснениях одной уязвимой группы означают свободу для притеснения любой другой.

Вангую через несколько лет налог на бездетность и прочие круги истории.

Марина Овсянникова:

В России - новая демографическая яма. Сродни той, которая была после дефолта 1998 года. И это на фоне апелляции властей к семейным ценностям, нацпроекта «Демография» и выплат материнского капитала.

В условиях неопределенности женщины не хотят рожать. Более 70% девушек от 18 до 34 лет мечтают выйти замуж за иностранца и навсегда уехать из воюющей России. Практически как после распада СССР, когда группа Комбинация пела о том, что «American boy уеду с тобой, Москва прощай!».

Женщинам для продолжения рода нужна стабильность и финансовая надежность, которую давно уже невозможно обеспечить в России. Курс евро и доллара каждый день ставят новые рекорды. Пособие на детей, если вы находитесь за чертой бедности, максимум от 50 до 100% МРОТ ( от 7000 руб до 14700 руб, от 70 до 150 евро)

Что же делает Кремль? В ответ на нежелание женщин рожать во время войны, Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявляет, что продажа препаратов для прерывания беременности должна быть ограничена. Получается, что женщина в России превращается в несамостоятельный биологический контейнер для воспроизводства новых солдат для преступной войны.

Надана Фридрихсон:

Мурашко собирается баллотироваться куда-то? Откуда столько средневековья за раз? Минздрав не может не знать о последствиях таких мер: подпольное, нелегальное, калечащее и смертельное. Ради чего такая цена?

Залина Маршенкулова:

Идут годы, а во власти многих стран мира так и сидят неучи, которые не в курсе, что запрет на аборты и контрацепцию увеличивает женскую смертность от подпольных операций или количество несчастных сирот.

Но точно никак не помогает демографии.

Демографии помогает: помощь женщинам с детьми, открытие специальных садов (как в Исландии), куда можно сдать ребенка, пока учишься или работаешь.

Вовлечение мужчин в быт и семейные дела. Работа, учеба, карьера и социальные гарантии для женщин. Деньги!

Еще бы очень помогло демографии - НЕ ВЕСТИ тупые бессмысленные войны непонятно за что и зачем.

Вроде очевидно же - не хочется рожать детей в сумасшедшем человеконенавистническом государстве, где тебя если не посадят ни за что, то призовут на войну.

Еще бы помогло количество женщин увеличить во власти, ведь именно женщины знают, что человека не так просто произвести на свет, может поэтому не стоит так разбрасываться гражданами