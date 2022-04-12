Путин: "благородные" цели операции в Украине будут выполнены

Президент России Владимир Путин во вторник заявил, что у него нет сомнений, что цели так называемой спецоперации в Украине будут выполнены.

Эти цели он назвал "благородными", отметив, что главная из них - "помощь людям на Донбассе". Украину он вновь обвинил в "геноциде".

Путин выступил перед сотрудниками космодрома Восточный, который он посетил в День космонавтики. Это его первое выступление на тему войны в Украине за последние недели. Путин фактически подтвердил свои прежние тезисы и назвал "столкновение" в Украине "неизбежным".

О начале "специальной военной операции" в Украине Путин объявил 24 февраля. Уже более полутора месяцев идут тяжёлые бои. По данным ООН, подтверждена гибель почти 2 тысяч мирных жителей Украины, включая более 100 детей. Это, очевидно, неполные данные: украинские власти сообщают о том, что в одном только Мариуполе могли погибнуть более 10 тысяч человек. Сообщается о фактах массовых убийств мирных жителей, ответственность за которые Украина возлагает на российские войска.

Российские войска в ходе боевых действий заняли часть территории на юге Украины с городом Херсон, а также в Харьковской области и в Донбассе. Однако от Киева и с севера Украины они отступили.