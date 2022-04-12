Путин: "благородные" цели операции в Украине будут выполнены

Президент России Владимир Путин во вторник заявил, что у него нет сомнений, что цели так называемой спецоперации в Украине будут выполнены.
Эти цели он назвал "благородными", отметив, что главная из них - "помощь людям на Донбассе". Украину он вновь обвинил в "геноциде".
Путин выступил перед сотрудниками космодрома Восточный, который он посетил в День космонавтики. Это его первое выступление на тему войны в Украине за последние недели. Путин фактически подтвердил свои прежние тезисы и назвал "столкновение" в Украине "неизбежным".
О начале "специальной военной операции" в Украине Путин объявил 24 февраля. Уже более полутора месяцев идут тяжёлые бои. По данным ООН, подтверждена гибель почти 2 тысяч мирных жителей Украины, включая более 100 детей. Это, очевидно, неполные данные: украинские власти сообщают о том, что в одном только Мариуполе могли погибнуть более 10 тысяч человек. Сообщается о фактах массовых убийств мирных жителей, ответственность за которые Украина возлагает на российские войска.
Российские войска в ходе боевых действий заняли часть территории на юге Украины с городом Херсон, а также в Харьковской области и в Донбассе. Однако от Киева и с севера Украины они отступили.
- Целями операции Путин 24 февраля назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, которые он назвал необходимыми условиями помощи так называемым "народным республикам" Донбасса, провозглашённым в Донецкой и Луганской областях поддерживаемыми Россией сепаратистами.
- Как отмечает Би-би-си, представители российских властей с течением времени формулируют цели, которых Москва добивается в Украине, по-разному. В частности, в марте министр обороны Сергей Шойгу утверждал: "Главное для нас — защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны". 11 апреля глава МИД России Сергей Лавров сформулировал цели так: "Наша специальная военная операция призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США и под ними остальных западных стран на международной арене". При этом оккупация Украины и смена её властей целями операции официально не называются - но к наступлению на Киев призывают многочисленные публицисты в прокремлёвских изданиях и ряд политических и общественных деятелей, в том числе глава Чечни Рамзан Кадыров.
- Путин приехал на космодром Восточный вместе с Александром Лукашенко. Он заявил, что Роскосмос должен обеспечить в ближайшее время полёт в космос белорусского космонавта.
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