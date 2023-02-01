Путин: дело Минобороны - "ликвидировать возможность обстрелов"

Президент России Владимир Путин назвал "приоритетной задачей", стоящей перед российским военным ведомством, ликвидацию "самой возможности обстрелов" приграничных территорий России. Об этом он заявил в среду на совещании в видеоформате, посвящённом восстановению инфраструктуры. Тему совещания он обозначил как "поддержку жителей Крыма, Белгородской, Брянской и Курской областей", чьи дома и квартиры, по словам Путина, "оказались повреждены или разрушены из-за обстрелов неонацистских формирований (так власти России нередко называют силы обороны Украины - РС)".

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил на совещании, что жителей граничащих с Украиной районов нужно расселить. Его слова цитирует ТАСС. Как заявил Хуснуллин, на расселение жителей Белгородской, Курской и Брянской областей необходимо 9,4 миллиарда рублей.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года российские приграничные территории неоднократно, как утверждали их власти, подвергались обстрелам со стороны Украины; украинская сторона эти сообщения официально не комментировала. Сообщалось об убитых и раненых мирных жителях, а также о разрушенных или повреждённых домах; жителей нескольких населённых пунктов пришлось отселить. Неясно, почему Путин упомянул об аннексированном Крыме, который находится сейчас далеко от линии фронта и где таких инцидентов почти не было.

Как сказал на совещании Путин, многие люди в приграничных регионах "лишились жилья, вынуждены переехать к родственникам или во временные пункты проживания, столкнулись с перебоями в поставках воды, тепла, электроэнергии". О каком количестве людей идёт речь, Путин не сказал. Он призвал восстановить дома или компенсировать их стоимость, восстановить инфраструктуру. При этом гарантий безопасности он не дал, отослав к Минобороны, а предложение Хуснуллина о расселении также не прокоментировал.

Своими территориями официальная Россия, помимо Крыма, считает также частично оккупированные после 24 февраля 2022 года четыре области Украины. О помощи жителям этих регионов, многие населённые пункты которых были разрушены в ходе наступления российской армии, Путин упомянул лишь кратко, назвав в качестве одной из возможных мер предоставление льготной ипотеки со ставкой два процента годовых.

До широкомасштабного вторжения России в Украину в феврале 2014 года никаких обстрелов и других связанных с безопасностью инцидентов в приграничных районах Белгородской, Брянской и Курской областях не отмечалось.