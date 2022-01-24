"Путин довыпендривался". Блогеры о последних событиях вокруг Украины

Теперь каждый день происходит сразу несколько громких событий, связанных с конфликтом России и Запада вокруг Украины. Так было и в эти выходные: новостей, относящихся к этому конфликту, появилось не меньше десятка. Но самой странной из них стало объявление британского МИДа о возможном марионеточном правительстве Украины под началом почти никому не известного Евгения Мураева.

Новость, казалось бы совсем неправдоподобная, но неправдоподобные новости сейчас так часто оказываются правдой, что многие комментаторы готовы допустить и такое.

Константин Калачёв

Британское министерство иностранных дел опубликовало заявление, в котором говорится о том, что Россия собирается установить в Украине полностью подконтрольное себе марионеточное правительство во главе с одним из пророссийских деятелей (на) в Украине – Мураевым, бывшим депутатом украинского парламента, главой партии "Наши". Вспоминается моя первая и последняя поездка в Киев. Было это задолго до Майдана и присоединения Крыма к России. Срок давности истек, подписку о неразгашении не давал, можно уже и рассказать. Пригласили меня как тогдашнего лидера рынка выступить с лекцией на каком-то политтехнологическом форуме. Узнав, что я собираюсь в Киев, уважаемые люди из тогдашней АП (ныне там не работающие) попросили по-быстрому оценить потенциал некоего оргкомитета какой-то новой партии. Прилетел, выступил с лекцией на "ура", погулял по Киеву, вечером встретился за чашкой кофе с начинающими пророссийскими "политиками". Граждане были просты как пять копеек. Мелкие жулики и проходимцы как они есть. Шайка нищих. Вы, говорят, передайте в Москву, что на создание партии нам надо всего 30 млн. долларов. Потом мы выиграем выборы, но это уже отдельная статья расходов. Готовы делиться. Я им: так есть уже состоявшаяся Партия регионов, которая вполне себе партнер для Кремля. С украинскими спонсорами. Они мне: их в народе уже никто не поддерживает. Да и не пророссийские они совсем. Нужен новый проект. Можем взяться. Но деньги вперед. В общем, Мураев и "Наши" к этой древней истории никакого отношения не имеют. Но политикум украинский тогдашний история характеризует по полной. В Москве я честно сказал, что напрашивающиеся в партнеры граждане похожи на откровенных проходимцев. И больше в соседнюю страну не ездил. Хотя Киев был просто прекрасен!

Елена Рыковцева

Ну я по работе смотрю украинский канал "Наш" (как и многие другие). Для справки: это такой пророссийский канал, который единственный остался в живых после блокировки всех медведчуковских. Вот "Наш", он к Медведчуку отношения не имеет. Но он по содержанию ужасно похож на них. Этим каналом владеет молодой человек по имени Евгений Мураев. Такой скучный ботаник в очечках, который по какому-то невероятному стечению обстоятельств (возможно, для маскировки:) оказался в российских санкционных списках, при том что сам он абсолютно пророссийский, российская федеральная телетрибуна для него роднее украинской, в Украине он самый дорогой и частый гость на собственном канале "Наш", ну а на другие зачем ему ходить. У него есть Скабеева. Так вот. Британская разведка установила, что у России есть план. После захвата Киева поставить Мураева президентом. Российский МИД эти заявления назвал бредом. Хотя про "бред" МИДу надо было выступить чуть раньше. Ровно когда депутат Госдумы Семен Багдасаров в той же главной пропагандистской программе РФ (комплимент) "60 минут" заявил, что надо брать Киев и сажать пророссийского президента. Вот тут МИД молчал. Потому что эту ересь нес российский политик. А когда с тем же текстом выступили британцы, ну это сразу МИД сказал, что бред.

Согласитесь, есть в этом противоречие.

Вот чтобы противоречий не было, МИД РФ должен был заявить:

Да. Мы не спорим. Россия всегда пыталась исправить неразумный выбор населения каких-то совсем других стран. Иногда удачно. Держим на плаву Лукашенко и Асада. Иногда неудачно. Зря выбросили бабки на Ле Пен. Иногда туда-сюда. Однажды получилось помочь своему симпатизанту в США, однажды не получилось. Но этот?! Мураев?!! Ну блин. Ну на выборах впарить его украинцам нельзя ни за какие деньги. А без выборов, вот захватить и поставить, так какого ляда именно этого? Ну не совсем же мы идиоты. Ну подыщем чего солиднее по процентам. Бойко попробуем. И пр. Да не, ну не наш это кандидат, этот серый некликабельный Мураев, святой истинный бред.

(Если что, это было заявление на конкурс о замещении должности главы департамента информации МИД РФ, по недоразумению занимаемой М.В.Захаровой).

Елена Галкина

Мураев и "ХНР"

Вероятность успеха заговора с целью вручения в Киеве Мураеву булавы, что уж там, бесконечно близка к нулю.

Это настолько очевидно любому, кто так или иначе анализирует украинскую политику, что, кажется, либо британцы что-то не расслышали, либо лубянские стратеги совсем утратили связь с реальностью.

Но попробую смоделировать вариант, в котором именно Мураев агрессору бы очень пригодился.

В декабре прошлого года КМИС проводил опрос, будут ли украинцы сопротивляться в случае российской вооружённой интервенции в их населённый пункт.

В целом, готовы к сопротивлению более 50%, от 60,5% на западе до 37,2% на востоке (в данном случае, Харьковская область, а также подконтрольные украинской власти части Донецкой и Луганской). Но среди электората партии Мураева будут сопротивляться только 14,2% – это самый низкий показатель среди всех партий, даже "Партия Шария" даёт 23,9%, а ОПЗЖ Медведчука – Бойко целых 25%.

Рейтинги Мураева и его партии давно колеблются около 3-4%, вообще пророссийская ниша очень узкая, оцениваю её до 10%, а в случае возобновления агрессии она быстро сократится.

Но в Харькове у Мураева положительный (!) баланс доверия и было почти 12% до старта мэрской кампании, где он не баллотировался. Его партия не участвовала в местных выборах, но может быть активирована в любой момент, ибо сторонники имеются, а точкой сборки выступает страновой информационно-аналитический телеканал с неплохими рейтингами, которые он получил после закрытия каналов Медведчука.

И тут вспоминается Сергей Аксёнов с его "Русским единством", имевшим всего 4% в Верховной Раде Крыма.

Когда на улицах города появляются "зелёные человечки" с оружием, у подавляющего большинства пропадает желание выходить погулять. А вот сторонники маргинальной политсилы могут быть мобилизованы для картинки всенародной поддержки на киселёв-ТВ.

Не завозить же бабушек с цветами из Белгорода.

А мураевцы, как видно по опросу, вполне могут встретить "освободителей".

Даже цветы сами купят.

Сергей Лещенко

В свете сенсационного заявления Правительства Великобритании о планах России установить оккупационный режим якобы во главе с Евгением Мураевым, новыми красками играет заявление президента Владимира Зеленского о возможной атаке России именно на Харьков.

Дело в том, что сам Мураев родом из Харьковщины, был дважды народным депутатом Верховной Рады по округу в Харьковской области. Мураев вывозил Николая Азарова в Россию при его побеге в феврале 2014 года через границу в Харьковской области.

Можно предположить, что разведка Великобритании заранее делится информацией с украинской стороной, а в подтверждение версии о Мураеве есть перехваченные телефонные разговоры.

Судя по времени публикации развернутых статьей о заявлении Правительства Великобритании, журналистам международных изданий эта информация была предоставлена с эмбарго. Так, Уолл Стрит Джорнал и Гардиан опубликовали статьи в 00:30 по киевскому времени, за десять минут до твита министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Нью-Йорк Таймс опубликовал статью трех авторов в 01:10, через полчаса после ее твитта.

В субботу днем информация о Мураеве появилась на ресурсах Шария и Раши Тудей. Это может объясняться тем, что междунардные журналисты, у которых была информация под эмбарго, обратились в МИД России за комментариями, а те дали утечку своим агентам.

Андрей Зубов

Министр иностранных дел Великобритании Елизавета Трасс объявила вчера, что британская разведка сообщила о планах России создать прорусское марионеточное правительство Украины.

Не оставаясь голословной, Елизавета Трасс назвала высших чиновников Януковича, с которыми сейчас ведет переговоры российская власть – это премьер-министр Януковича в 2010-14 годах Николай Азаров, отдыхающий от власти в России; лидер украинской партии с блатным названием "Наши", в прошлом один из лидеров "Партии Регионов", известный своими выступлениями против вхождения Украины в НАТО, вице-премьер правительства Януковича в 2010-2012 гг. Сергей Арбузов; вице-премьер и руководитель администрации Януковича Андрей Клюев; заместитель председателя Совета национальной безопасности Украины при Януковиче Владимир Сивкович.

Зачем Британский МИД сделал это заявление? Оно очень важно. Опытные британские дипломаты осуществили всем нам (профессионалам) известную операцию предварительного оглашения. Если враждебная сторона тайно готовит некую важную акцию, следует действовать на упреждение и объявить о ней с максимальной детализацией. Тогда эта враждебная сторона не сможет поразить мир неожиданностью, а, скорее всего, и вовсе откажется от своих планов, ставших всем известными.

Потому-то Российский МИД отреагировал немедленно, и в самой хамской манере: "Именно страны НАТО во главе с англосаксами (любимое нацистами политическое обобщение Британской империи и США) занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины. Призываем МИД Британии прекратить провокационную деятельность и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига".

Последняя, гаерски развязанная фраза, между тем, полна смысла. Только Российский МИД должен был призвать британских дипломатов сосредоточить внимание на иных событиях, исторически более близких. Думаю, эксперты Британского МИД о них и вспомнили.

Первый пример – Советско-польская война 1920 года. Красной армии отдан приказ через "панскую Польшу наступать на Берлин". 220 тысяч красноармейцев выступили в поход в июне. В конце июля почти без боев была занята вся Западная Украина и Белоруссия. 30 июля в Белостоке был создан Польский революционный комитет (Полревком) во главе с хорошо известными большевиками Феликсом Дзержинским и Юлианом Мархлевским. Полревком объявил себя Польским правительством и заявил, что "Пилсудский и паны драпают в Германию". Польская армия была почти в два раза меньше экспедиционного корпуса Тухачевского и Сталина – 120 тысяч человек, но любовь к родине и ненависть к захватчикам сплотила поляков – от аристократов до батраков. И 13-15 августа случилось "Чудо на Висле". В двухдневном сражении польские войска разгромили превосходящие и до того победоносные силы большевиков. Оставив в руках поляков 95 тысяч пленных, потеряв всего пленными, убитыми и ранеными до 150 тысяч человек, Сталин и Тухачевский с позором бежали, обвиняя в поражении один другого. Говорят, что с этого времени между ними пролегла та взаимная ненависть, которая одному из них стоила жизни от руки другого в 1937.

18 октября 1920 г. именно с правительством Пилсудского Ленин был вынужден заключить перемирие, а 18 марта 1921 заключить и Рижский мир. По этому миру "бежавшим неизвестно куда панам" передавалась вся Западная Белоруссия и Западная Украина и граница устанавливалась по рекам Збруч и Двина. Польша добилась от РСФСР признания независимости Белоруссии и Украины к востоку от этой Линии, но РСФСР добилась от Польши, что эта независимость будет "под защитой" РСФСР. Так родились Украинская ССР и Белорусская ССР. Понятно, какая "независимость" была уготована им большевиками.

О Полревкоме, однако, больше никто не вспоминал, а Владимир Ленин с горечью писал своей любимой Кларе Цеткин:

"В Красной армии поляки видели врагов, а не братьев и освободителей. Они чувствовали, думали и действовали не классовым революционным образом, но как националисты, как империалисты. Революция в Польше, на которую мы рассчитывали, не произошла. Рабочие и крестьяне, обманутые приспешниками Пилсудского, Дашинского, защищали своего классового врага, позволили нашим храбрым красным солдатам голодать, устраивали на них засады и забивали до смерти" – C.Zetkin. Reminiscences of Lenin. London,1929. – P.20.

Второй пример создания марионеточного правительства большевиками – 1939 год. 26 ноября Молотов объявил об инциденте в Майниле. Красная армия всей своей мощью обрушилась на маленькую Финляндию. По решению Политбюро ЦК ВКП(б) 1 декабря из работников Коминтерна было создано "Народное правительство" "Финляндской демократической республики" (ФДР) во главе с членом Президиума Коминтерна О.В. Куусиненом. Официально "правительство" пребывало в Териоках (ныне Зеленогорск), фактически – в Москве. 106-я советская карело-финская дивизия превратилась в ядро "Финской народной армии". Молотов заявил шведам: СССР не ведет войны против Финляндии, а оказывает помощь правительству ФДР в "свержении гнета помещиков и капиталистов". 2 декабря Куусинен и Молотов подписали "Договор о дружбе и взаимопомощи" между СССР и ФДР. К "Договору" прилагался секретный дополнительный протокол, превращавший Финляндию в оккупированное СССР государство, подобный договорам с Эстонией, Латвией и Литвой осени 1939 г. Советские пропагандисты поспешили объявить, что буржуазное правительство Финляндии бежало в неизвестном направлении...

Против Финляндии к январю 1940 сражались 1 миллион 200 тысяч красноармейцев, одна треть всех сухопутных сил СССР. Их поддерживали 12,5 тысяч орудий и минометов, 4 тысячи танков, 2,5 тысячи самолетов. Блокаду финляндского побережья осуществляли 45 подводных лодок и 150 надводных боевых кораблей и катеров Балтийского флота.

Финляндия при крайнем напряжении сил смогла противопоставить этой армаде 600 тысяч бойцов, 15 танков, 530 орудий, 114 самолетов и пять подводных лодок.

И эти более чем скромные силы остановили советские войска. В тяжелых, кровопролитных боях Зимней войны Красная армия потеряла 150 тысяч убитыми и 17 тысяч без вести пропавшими. Финны потеряли 26,6 тысяч убитыми и умершими от ран и полторы тысячи без вести пропавшими. Так обернулись слова Сталина: "Победить финнов – не бог весть какая задача".

12 марта 1940 года с "бежавшим в неизвестном направлении" финляндским правительством был подписан мирный договор. Финляндия лишилась своих самых плодородных земель, лишилась Выборга, но сохранила независимость. О правительстве Куусинена больше никто не вспомнил, а главнокомандующий финляндской армией маршал Карл-Густав барон Маннергейм 13 марта в приказе по армии сказал: "Солдаты! Более 15 тысяч из вас, тех, кто вышел на поле боя, никогда больше не увидят своих очагов, а сколь многие из вас навсегда потеряли способность к труду! Но вы также нанесли врагу тяжелые удары, и если двести тысяч из них лежат в снежных сугробах и смотрят невидящими глазами в наше хмурое небо – в том нет вашей вины".

Любителям вести агрессивные войны с соседями и создавать марионеточные правительства по старым ленинско-сталинским лекалам, следует помнить об этом.

Сам Мураев написал пост, который выглядит как начало предвыборной кампании.

Евгений Мураев

Время прозападных и пророссийских политиков в Украине безвозвратно ушло. Поражение таких политиков, как Порошенко и Медведчук, тому наглядное подтверждение. Их действия нанесли невосполнимые потери для страны и раскололи народ Украины.

Украине нужны новые политики, чья политика будет базироваться исключительно на принципах национальных интересов Украины и украинского народа. Тридцать лет – достаточный срок для того, чтобы понять простую истину – Украина самостоятельное, независимое государство и мы можем и должны сами решать свою судьбу.

Украинский народ нуждается в верховенстве права, мире, разумной и прагматичной экономической и социальной политике, а также в новых политических лидерах. Таких лидерах, которые не будут сталкивать людей по языковым или религиозным признакам.

Украине как никогда нужно единство и сплочённость перед лицом новых вызовов.

Я обращаюсь ко всем, кому не безразлична судьба Украины – перестаньте нас делить на сорта, на пророссийских и прозападных, перестаньте нас сталкивать лбами и натравливать друг на друга и мы сами построим мир в нашей стране.

Другая важная новость – начало массовых поставок оружия в Украину из Великобритании и США. Украинцы, и не только они, полны оптимизма.

Юрий Бутусов

Новая партия оружия из США передана Украине: ракеты Javelin и гранатометы BDM/SMAW-2 для ближнего боя в городе

[...]

Одноразовый BDM/SMAW – это оружие для ближнего боя в условиях города. Гранатометы SMAW также и как Шмель – это расходное средство для городских боев на дистанции до 300 метров для поражения пехоты противника в укрытиях – детонирует аэрозоль, который затекает в любую щель и выжигает там все живое. Также вакуумная граната может поражать легкую бронетехнику типа БМП-2 и различных БТРов.

Таким образом, США, Великобритания, Эстония, Литва и Латвия уже передали или собираются передать в ближайшее время целый комплект вооружений для вооружения хорошо подготовленной пехоты для боя в плотной городской застройке.

[...]

Таким образом, судя по комплекту вооружений, НАТО представляет доктрину ВСУ в вероятной полномасштабной войне с Россией как ведение боевых действий автономными группами пехоты в крупных городах, где преимущество ВС РФ в боевой технике и авиации можно компенсировать за счет применения переносных высокоточных систем вооружения.

Следует обратить внимание, что НАТО поставляет вооружения исходя под предполагаемую доктрину боевых действий, на реальный ход боевых действий будет оказывать большое влияние артиллерия, танки, ЗРК, наличие беспилотников, средств связи, данные космической разведки, система логистики. Но, безусловно, война будет проходить за контроль крупных населенных пунктов, а в контактных боях в городе у российской пехоты и танков не будет подавляющего превосходства.

Очень впечатляет, что натовцы поставляют оружие день за днем и сами публикуют номенклатуру.

НАТО посылает Путину стратегически важный сигнал - мы построили воздушный мост военных поставок Украине, и в случае начала боевых действий мы резко увеличим поставки вооружений по этому воздушному мосту.

[...]

Воздушный мост НАТО – это огромное стратегическое достижение Украины.

Огромные слова благодарности правительствам и налогоплательщикам США, Великобритании, Эстонии, Латвии и Литвы.

Аркадий Бабченко

Фантастика. Это что-то невероятное. Неделя просто невероятных новостей. США одобрили передачу Эстонией, Латвией и Литвой "Джавелинов" и – главное! – "Стингеров" Украине!

Об этом говорится в заявлении министерств обороны стран Балтии.

Германия, правда, заблокировала передачу своих артиллерийских систем, но, как говорится, и черт бы уже на вас – ситуация со ствольной артиллерией в Украине не так критична, как с ПВО.

Теперь у Украины будут "Стингеры"!

Черт, в пятый раз перечитываю эту фразу.

Просто как мед для ушей.

[...]

Что такое "Стингер"? Почему-то везде пишут, что он для борьбы с низколетящими целями. Фиг там. Высота поражения – до 3800 метров. Дальность – до четырех с половиной километров. Это означает, что про безопасное использование ударных вертолетов можно забыть гарантированно, а штурмовая авиация будет работать по целям с высоты километров так в пять. [...]

И, вишенка на торте – "Стингер" способен сбивать даже крылатые ракеты типа "Калибр"! [...]

Что в таких условиях означают средства ПВО? А они означают, что разовый массированный удар будет теперь затруднен. Что условий "как в тире" для авиации и оперативно-тактических ракетных комплексов у россиян не будет.

И что затем легонького блиц-крига в кроссовочках на танках по дымящимся воронкам в условиях обладания Украиной примерно трех тысяч ПТУР последнего поколения у русских тоже уже не будет.

Вчера в сенат внесен ЗАКОНОПРОЕКТ О ЛЕНД-ЛИЗЕ ДЛЯ УКРАИНЫ. Это вообще бомба. Это впервые со времен Второй мировой. Еще раз перечитайте – США. Будут поставлять оружие. Украине. По ленд-лизу. Для борьбы с агрессором. И в этот раз агрессор – это не Гитлер. прочувствуйте параллели.

Чехи уже довольно давно поставляют снаряды 152 мм.

Трюдо вчера заявил о новом транше Канады на 120 млн.

США поставляет катера.

Британия поставляет ПТУРы.

Турция поставляет "Байрактары".

Беспилотники Global Hаwk облетают границы Украины чуть не каждый божий день, а иногда и по три раза на дню.

Ну и там "по мелочи" – хамви, техника, мобильные госпитали, кредиты, вот это все.

Владимир Владимирович. Зря ты полез понтами меряться. Очень зря.

Знаешь, как это называется?

Это называется "[довыпендривался]".

Володенька.

Все. Рубикон пройден. Порог "озабоченности" и "обеспокоенности" на словах и бумажках пробит. От нот протеста Запад перешел к делу. И так перешел, что Россия сейчас в шоке, я думаю. [...]

Пока Байден и Блинкен слушали ахинею Путина и Лаврова про красные линии и подвиги дедов во Второй мировой, и согласно кивали головами, за кулисами крутя пальцем у виска, партнеры нарастили поставки оружия Украине такими темпами, и такого оружия, что держи меня семеро.

Теперь, главное, успеть этим оружием насытить армию.

У России сейчас примерно 3300 танков.

У Украины сейчас примерно три тысячи "Джавелинов" и NLAW и восемь тысяч "Стугн" и "Корсаров".

Добро пожаловать в ад, Володенька.

Вера Афанасьева

США передадут Украине вертолеты МИ-17.



В Сенат США внесли законопроект о поставках Украине оружия по ленд-лизу. Инициатива поможет облегчить передачу военной техники на Украину и ускорить ее доставку.



Литва и Латвия отправят Украине переносные ЗРК



Министр обороны Великобритании заявил, что страна готова и дальше поставлять оружие Украине.



Министр иностранных дел Нидерландов сказал в парламенте, что Нидерланды открыты для оборонной военной помощи Украине.



И далее по списку…



Да, уж кого точно Путин поднял, так это страны Запада. И не с колен, а из тёплых кресел возле камина, что гораздо труднее.



Но он справился. И теперь они все дружно встали и говорят – ПТН, ПНХ!



Крупными печатными буквами.

Ольга Скибина

В Украину прибыла партия летального оружия и боеприпасов из США. Об этом сообщило посольство Штатов в Украине в своем Twitter: "Первая из нескольких партий пакета безопасности, недавно принятой президентом Байденом для Украины, сегодня ночью прибыла в Киев".

Одновременно Германия не разрешила Эстонии передать Украине оружие немецкого производства для защиты от потенциального российского вторжения. В отличие от США, Великобритании, Польши и других союзников, немцы отказалось экспортировать летальное оружие в Украину.

И как вишенка на ядовитом немецком торте, глава ВМС Германии, вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах заявил, что Украине не удастся вернуть временно оккупированный Крым. Он также считает, что президент РФ Путин заслуживает уважения.

США, Британия, Канада, Польша, страны Балтии – огромное спасибо вам за помощь и поддержку, а Германия... Бог ей судья.

Что ж эта война наглядно показала, кто нам друзья, а кто трусливые лицемеры с "гнилыми" принципами. Может оно и к лучшему.

Отказ Германии поставлять оружие в Украину и заявление главы ВМС Германии, сделанное им во время визита в Индию во время частной беседы в напрасной надежде, что оно не попадёт в прессу, вызвало оживление среди российских "патриотов".



Оживление, правда, несколько утихло после того, как главу ВМС вскоре после заявления об уважении к Путину вынудили уйти в отставку.

Алексей Маруфов

Тут уже некоторые русские патриоты ликуют, что немецкий Адмирал якобы публично "раскаялся" . "Перемога" кричат и радуются. Скажу прямо – не самая умная реакция, но, увы, проявления ура-патриотизма встречаются.

Эта реакция показывает, что нет абсолютно никакого, даже малейшего понимания ни ситуации, ни немецкого менталитета. Адмирал ни одним словом не отказался от своих слов, назвал их своим личным мнением, чем они действительно являются. А ошибкой это было в смысле того, что разумеется его мнение никак не могло повлиять на руководство, которое абсолютно пляшет под американскую дудочку, и поэтому делать такое заявление как руководителю ВМС Германии официально нельзя было. Теперь 100% теперь престоят проверки в военном руководстве Германии, на выявление круга сочувствующих, то есть он сам не желая того, подставил других, вот в этом наверно главная ошибка.

Так что по моему личному мнению Адмирал поступил с честью как и должно офицеру, тем самым взяв все на себя.

Но надежды остались.

Егор Холмогоров

Украина ухитрилась очень сильно поссориться с Германией.

Причем увольнение главы ВМС Германии лишь ухудшит эти отношения.

Сергей Марков

Германия пытается выйти из прямого конфликта с Россией. Разные официальные лица Германии делают разные немного растерянные и не системные заявления, но явно направленные на деэскалацию конфликта Запада и России. Дошло до того, что в МИД Украины был вызван посол Германии и ему был высказан протест. А президент США Байден отказался отвечать на вопросы по России при встрече с журналистами. Просто повернулся и ушёл под их громкие крики с вопросами. Очевидно потому, что он не знает, что сказать.

В общем ясно, что ничего не ясно. То есть западная коалиция в растерянности и пока так и не выработала общей внятной позиции. Лидера нет ни в сторону конфронтации с Россией, ни в сторону примирения. И любое событие может качнуть ситуацию в любую сторону.

Поводы для надежды "патриоты" выискивают и в разделах "мнение" американских газет.

И мечтают о настоящей войне, вспоминая всё ту же Финскую, что и либерал Зубов.

Артём Клячкин

Путин, он у нас такой: на ласку падок, Лукашенко не даст соврать. Но очень жёстко реагирует на попытки давления. Поэтому когда запад начинает его щемить, я смотрю на жизнь с умеренным оптимизмом. Он тогда иногда делает правильные вещи. Побольше бы. Путина баловать вредно.

Дмитрий Ольшанский

В нынешнем конфликте России с известной страной – и через нее с западным миром, – людям примерно моих взглядов на то и се полезно помнить о том, что нам не нужны никакие договоренности России с кем-либо, и уж тем более не нужна никакая победа России в том смысле, в каком ее всегда видит Кремль.

Потому что все договоренности России, и уж тем более все победы России заведомо сводятся к тому, что должен найтись какой-то чиновник, президент, премьер, олигарх, неважно, кто именно, найтись в Америке, в Европе, найтись здесь поблизости, через границу, и Россия, наконец, сможет "влиять" на него, сможет "дружить" с ним, сможет "решать вопросы", пусть даже и "холодно", а не "тепло", пусть не на охоте, не в баньке, не за накрытым столом, а за официальным столом, но – это всегда будет сговор с каким-то чужим суверенитетом по каким-то глобальным вопросам.

Вы ракеты туда, а мы танки сюда. Мы трубопровод включим, а вы санкции снимете. Вы трубопровод разрешите, а мы танки отодвинем. Мы денег ввалим, а вы не будете мешать. Петя наш человек, а Вася не наш человек. Ну и так далее.

Но нам все эти номенклатурные успехи не нужны.

Нам нужно то, что не нужно Кремлю, то, что для него глубоко второстепенно, что служит для него просто тряпкой, которой можно тоже помахать в случае чего для подкрепления своей позиции, но и не более, – русские люди, русские земли, русский язык.

И здесь, чтобы не вдаваться в нынешние подробности, которые сложно публично обсуждать, я предлагаю вспомнить простую историческую метафору, которая отлично работает здесь и сейчас.

Сталин ввязался в войну с Финляндией.

Если бы Сталин добился того, что ему, Сталину, было нужно, в Финляндии власть перешла бы к коммунистическому правительству товарища Куусинена, и, в рамках "укрепления единства трудящихся в борьбе против мирового империализма" или чего-то подобного, как это всегда и везде делала Советская власть, Выборг и Карелия достались бы товарищу Куусинену. И, разумеется, после смерти совка там и там оказались бы финские националисты, а русские были бы изгнаны при полном равнодушии Москвы. Или, может быть, русских бы там уже не было и до того.

Так или иначе, часть нынешней России при победе Кремля ушла бы по известному адресу.

Но Сталин не добился того, что ему было нужно, и был вынужден просто отодвинуть границу – без всякого финского коммунизма.

И вот, благодаря этому, мы имеем то, что имеем, хоть и с нелепой идеей "карельской республики" (к счастью, хоть не союзного значения с известного момента), в которой вы сами знаете, сколько карелов (но когда это кого в Кремле интересовало, учитывая наличие в нашей стране Биробиджана).

Вся эта логика действует и сейчас.

Нам не нужно, чтобы они побеждали, чтобы они получали то, что им нужно.

Потому что "финские коммунисты" в любой момент уйдут, будут свергнуты или вдруг передумают делать то, что они обещали вчера, и на этом любое "влияние", любые "стратегические договоренности" и прочие хитрые планы создания каких-то союзов закончатся сразу и навсегда.

А Ладожское озеро – вот оно, наше. Очень люблю туда ездить. И все по-русски говорят.

Это очень хорошо, когда номенклатура обламывается в своих больших планах – и, нехотя, вынуждена сделать что-то полезное для людей.

Помните о финской войне.

Российские либералы ищут надежду на то, что войны всё же не будет, в новости о том, что глава КНР якобы настойчиво попросил Путина не портить Олимпиаду в Пекине нападением на Украину.

Александр Морозов

итак, дело дошло до того, что мэр Харькова вчера обратился к гражданам: "враг у ворот! не отдадим ни пяди, никакой паники!", лучшие немецкие и британские колумнисты ведут полемику о том, как относиться к российской агрессии. Блинкен уже пишет главу в мемуары: как мы дипломатическими усилиями остановили агрессию Кремля. Байден уже получил все, что хотел: можно сказать, Байден спас мир. Кремль накрыло мощным цунами дискурсивной войны. Жестокий удар, причем впервые - "симметричный" На путинскую брехню ответили наконец мощной диффамационной атакой. Теперь и встреча Путина с Си на Олимпиаде будет проходить в неприятном формате. Си с доброй улыбкой скажет: "Мы – за мир и против конфликтов!", Путин скажет: "Так мы и не собирались ни на кого нападать!". – "Да-да, – скажет Си, – это все понятно. Но – мы за мир и против конфликтов!". – "Так поверьте же, друг, нас совершенно на пустом месте обвинили в чудовищном!" – "Йес, йес! – еще шире улыбнется Си. – Но помните, мы всегда за мир и против конфликтов!". Done.

Михаил Виноградов

Вместо того, чтобы просто опровергнуть любопытный (и спорный) текст Блумберга про первое китайское предупреждение Москве, представитель МИДа опубликовала длинный пост. Если отсечь называние Блумберга помойкой (не мусоркой) и двусмысленную отсылку к войне с Грузией, то пост:

а) популяризирует статью Блумберга (а то в субботу многие могли и пропустить)

б) публикацию Блумберга не подтверждает и не опровергает. Как максимум выглядит как признание, что МИД точно не знает, как оно там, по поводу своей гипотетической неосведомленности тревожится, но на всякий случай не бездействует.

Это вне зависимости от того, что там в реальности.

В целом, судя по событиям последних нескольких дней, ситуация развивается совсем не так, как, вероятно, надеялись Путин с Лавровым.

Анатолий Несмиян

Теперь и Япония подключается к кризису вокруг Украины. В беседе с Байденом японский премьер Кишида заявил, что в случае нападения России на Украину последует жесткий ответ от Японии. Он добавил, что Токио будет сотрудничать с союзниками по защите Украины. Япония с ее претензией на Курилы плюс полностью оголенный в военном отношении Дальний Восток и Сибирь, откуда эшелонами уходит на запад армия – это уже достаточно серьезно.



Штаты поступают как обычно. Они формируют ситуативную коалицию союзников против конкретного противника. Который, кстати, обычно как раз союзниками похвастать не может, а если они и есть, то лучше бы и не было.



Распределение рисков и бремени ответственности – вполне рабочий механизм решения проблемы.



Штаты, повышая уровень реакции на угрозы Путина, создают ситуацию, при которой их устроит любое развитие событий. Не будет нападения – будет заявлено, что Путин попросту испугался реакции объединенного человечества. Что, в общем, опустит Кремль в мировой иерархии на совсем уж заднескамеечное место. Ядерное оружие — это, конечно, аргумент, но он работает только в одном случае – если его боятся. Если нет, то размахивать им теряет смысл. Будет нападение – тогда включатся протоколы реагирования. И тут как раз предварительная работа окажется совершенно небесполезной, тем более, что кризис – это всегда фактор времени. Кто быстрее будет реагировать, тот в конечном итоге получит преимущество.



Обычно умный политик избегает попадать в безвыходную ситуацию. Как раз потому, что еще до кризиса он уже проиграл. Но нынешнее российское руководство умным назвать сложно. Наглым – да, но это работает до поры до времени. И вот как раз ум требуется, чтобы понять: когда стоит наглость выключить. Увы, ума не хватило. И теперь любой исход кризиса станет поражением Кремля. Во всяком случае, внятных решений для обратного уже не просматривается. Экстремальные еще есть, но все они имеют весьма и весьма высокие риски.