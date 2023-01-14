Политический активист, священник Ассоциации христианских евхаристических общин, основатель общины "Матерь Солидарности" для ЛГБТ-христиан в Петербурге, Александр Хмелёв с 2017 года публично выступает против войны с Украиной. 25 февраля он вышел на антивоенную акцию к Гостиному двору и был арестован и отправлен в ИВС. До этого священника много раз задерживали во время протестных акции и судили по административным статьям. После того, как власть приняла законы против пропаганды "нетрадиционных отношений" среди взрослых, положение одного из самых заметных ЛГБТ-активистов в России стало еще более уязвимым. "Страшно ли мне при сгущении тьмы? Страшно...всегда боялся темноты и особенно самой чёрной. Я до сих пор побаиваюсь, что за мной могут прийти в любую минуту. Уезжать из страны мне не на что, да и заграна у меня нету. А сколько поддержки я могу оказать нашему сообществу оставшись и крестя, причащая, устраивая панихиды и венчая", – написал Александр на своей странице в социальной сети после окончательного принятия новых гомофобных законов. О выборе остаться в России, борьбе с выгоранием и вере вопреки всему Александр Хмелёв рассказал Радио Свобода.

– Зачем, на ваш взгляд, во время войны с Украиной российская власть ужесточила законы против ЛГБТ-людей?

– Я не знаю, в чем причина новых гомофобных законов. Я могу только поделиться своими размышлениями на эту тему. Я не вижу никакой практической цели, которой бы служили эти законы. Они написаны абсурдно и непонятно. Из закона, запрещающего пропаганду "нетрадиционных" отношений среди несовершеннолетних, не было ясно, что такое “пропаганда” В новом законе также нет точного определения этого слова. Видимо, власть хочет показать, что закручивает гайки сильнее. Она начала новый виток репрессий с лишения прав граждан, у которых и так нет прав. Власть имущие пытаются запихнуть нас в шкаф, из которого мы когда-то выходили. Дальше они будут еще сильнее закручивать гайки в отношении остальных граждан России.

Власть имущие пытаются запихнуть нас в шкаф, из которого мы когда-то выходили

– Как эти законы, по вашему наблюдению, сказались на ЛГБТ-людях, живущих в России?

– Я вижу, что они повлияли на деятельность бизнес-проектов, связанных с ЛГБТ. В частности, издательств. В свое время книга "На пути принятия. Христианство и квир-сообщество" помогла мне избавится от внутренней гомофобии. Жаль, если из-за законодательной инициативы гомофобов такие книги станут недоступны на русском языке для ЛГБТ-молодежи. Наверное, мы будем вынуждены вернутся к самиздату.

– Как на вас лично отразились законы запрещающие пропаганду "нетрадиционных" сексуальных отношений среди взрослых?

– Я открытый публичный человек и мне трудно будет залезть обратно в шкаф. Я уже давно сломал и сжег его, сделав каминг-аут. На эмблеме нашей общины есть радужный флаг, и я не планирую его убирать. Я опасаюсь, что в российское законодательство вернут статью, наказывающую за мужеложество. У меня есть надежда, что этого не произойдет. Так как, по имеющейся у меня информации, часть сотрудников госаппарата тоже принадлежит к ЛГБТ-сообществу.

– После каминг-аута вас начали активно травить. Вы никогда не жалели о своем каминг-ауте?

– В тот момент я был в Истинно-православной церкви, и сплетники распространяли слухи о моей ориентации. Я решил, что буду честным перед собой, людьми и Богом и скажу: "Да, я тот, кто я есть". Я написал пост о своем каминг-ауте в социальной сети в одной из групп во "ВКонтакте". После этого мне сделали аутинг на всю Кемеровскую область, завели дело против меня о якобы распространении нацистской символики. Меня начали преследовать и я был вынужден переехать в Петербург. Но я не пожалел о каминг-ауте, потому что после него многие люди выразили мне свою поддержку. Я понял, что своей открытостью приношу пользу другим людям.

– Вы написали на своей странице в социальной сети, что несмотря на усиливающиеся репрессии против активистов, вы останетесь в России. Почему вы приняли такое решение?

– Таким решением руководило мое сердце: мне было, ради кого оставаться в России. Тогда это был мой партнер. К сожалению, недавно мы расстались. Но сейчас мне тоже есть, ради кого оставаться в России. Ради людей, продолжающих жить в России, которым нужна церковная община. Ради жителей нашей страны, которым особенно сильно в эти мрачные времена необходимы слова: "Бог любит вас такими, какие вы есть, потому что он вас создал такими, какие вы есть". ЛГБТ-люди часто страдают от религиозного фундаментализма. В разных религиозных объединениях им не предлагают ничего, кроме практик исцеления от "гомосексуализма" – так там называют гомосексуальность. ЛГБТ-людям с христианскими взглядами некуда пойти. Они уверены, что любая Церковь их ненавидит. Я думаю, поэтому ЛГБТ-людям в гомофобной стране важна христианская религиозная община, которая их принимает и готова поддерживать.

– То есть идея эмиграции в страну, где у ЛГБТ-людей больше прав, чем в России, вас совсем не привлекает?

– Я всегда представлял себя Гендальфом из "Властелина колец" Толкиена, который все сделал и уплывает в Валинор на покой. Мне в этом году кто-то написал: "Саша, уезжайте. Вы достойны покоя больше, чем Мастер и Маргарита". Я понимаю, что мной еще ничего особенного не сделано, поэтому уехать я пока не могу.

– Почему вы на всякий случай не оформляете загранпаспорт?

– Я очень ограничен в средствах. Я не могу устроиться на работу – не прохожу проверку служб безопасности из-за моих многочисленных пикетов на политические темы и ЛГБТ-активизма. Мне сложно найти деньги на госпошлину для получения загранпаспорта. Наверное, я его все-таки на всякий случай сделаю, когда у меня будет такая возможность.

Я точно знаю, что Бог сейчас среди тех, кто угнетаем государством

– Как вы справляетесь со страхом?

– Я точно знаю, что Бог сейчас среди тех, кто угнетаем государством. Это ощущение и молитвы поддерживают меня в это время, когда сгущается тьма. Как сказал герой книг о Гарри Поттере Альбус Дамблдор: "Счастье можно найти даже в темные времена, если не забывать обращаться к свету". Свет для меня это Бог, единственный суверен моих прав. Меня поддерживают мистические моменты, которые я пережил во время ареста за антивоенное выступление. Я сидел в темной камере, молился и услышал плачь Бога, а затем Его слова "Уже скоро все прекратится".

– Но сейчас нет признаков того, что "скоро все прекратится". Почему вы верите этим словам?

– Путин – это антихрист. Как следует из Откровения Иоанна Богослова, Бог не даст долго править антихристу.

– Вы считаете Путина антихристом?

Церковь должна быть независимой от власти и напоминать государству о том, чего делать нельзя

– И не только я. Например, митрополит Православной церкви Украины Эпифаний и другие религиозные лидеры. Развязывание войны и другие поступки, которые Путин совершает, и его лицемерная набожность подходят под описание антихриста.

– Что вы думаете о роли РПЦ в войне с Украиной?

– РПЦ стала заменой советской идеологии для многих людей после развала Советского Союза. Сегодня эта юрисдикция поддерживает войну, хотя Церковь должна быть независимой от власти и напоминать государству о том, чего делать нельзя. Мы видим сейчас, что РПЦ потворствует государству, благословляя людей на убийства.

– Какой была ваша реакция на новость о начале полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля?

– 25 февраля я вышел к Гостиному двору на антивоенную акцию. Меня задержали и отправили на трое суток в ИВС, потому что спецприемник был заполнен участниками акции. До этого с 2017 года я выходил на антивоенные акции, которые делали "Демократический Петербург" и движение "Солидарность". Для меня война в 21 веке – это страшное и непонятное. Двое моих прадедов воевали . Один погиб под Смоленском, сражаясь с нацистами во время Великой Отечественной войны. Прадеды сражались не за то, чтобы россияне через десятилетия устроили в соседнем государстве такую войну. Мои религиозные христианские убеждения заставляют меня выступать против войны. На плакате, с которым я выходил на антивоенные акции, есть слова: "Проклят нарушающий межи ближнего своего" из книги "Второзаконие". Этими словами Бог ясно говорит, что Он против войны, что тот, кто нарушает территорию своего соседа, будет проклят.

Для меня война в 21 веке – это страшное и непонятное

– Вы на Новый год пожелали подписчикам только одного – обрести вопреки всему внутреннюю свободу. Зачем свободному человеку состоять в какой-либо религиозной общине, участвовать в церковных ритуалах?

– Христианство с самого начало было о свободе, а не о морали. Оно шло к тем, у кого прав не было – к рабам и женщинам. "Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе" – эти слова апостола Павла сказаны о тотальном равенстве христиан. Фундаментальное христианство и сейчас говорит, что нельзя ущемлять людей в правах. Слова апостола Павла "Не ложись с мужчиной, как с женщиной" касаются языческих культов, которые осуждало христианство. Но в Средние века люди решили, что этими словами осуждают любовь между однополыми людьми, а гомосексуальность связана с языческой традицией. Все это произошло из-за ограниченности человеческого разума и невежества.

– О невежестве. После начала войны с Украиной давление гомофобов, которые давно вас преследуют, усилилось?

– После начала войны c Украиной все эти люди куда-то исчезли. Троллей как ветром сдуло. Может быть, они уехали воевать на Донбасс и теперь они знают больше, чем мы на этом свете? Самая большая проблема, с которой мне пришлось столкнуться недавно, это не нападки гомофобов, а выгорание. Я часто выходил на протестные акции, пытался предотвратить войну, но все мои усилия не принесли существенных результатов. Это состояние совпало с ухудшением моих отношений с партнером. Он начал охладевать ко мне. Партнер постоянно критиковал меня и пытался переделать. Он не такой открытый, как я, хотел, чтобы я не так явно проявлял свою гражданскую позицию. В конце лета я понял, что совсем выгорел и попросил о помощи. Психологи мне помогли справиться с выгоранием.

– Почему, как вы думаете, ЛГБТ-активистам сложно найти партнера и длительные отношения в России?

– Все считают нас немножко сумасшедшими из-за нашей открытости и активизма. Многие ЛГБТ-люди, живущие в России, боятся открытости партнера.

– Вас поддерживает семья?

– В начале года ко мне по месту прописке в Междуреченске Кемеровской области приходили сотрудники полиции. Бабушка позвонила мне после начала войны с Украиной сказала: "Ну ты баул с вещами первой необходимости собери себе, чтобы не мыкаться в тюрьме". Не очень это похоже на поддержку.

Многие ЛГБТ-люди, живущие в России, боятся открытости партнера

– О чем вы в последнее время рассказываете в своих проповедях?

– Мои проповеди всегда носят духовно-социальный характер. Меня даже спрашивают, почему я всегда в своих проповедях, ссылаясь на Писание, ругаю власть. Я отвечаю прихожанам: "Потому что она так себя ведет". Моя последняя проповедь называлась "Достоинство детей божьих". Я говорил, что каждый человек имеет достоинство, которое нельзя ущемлять.