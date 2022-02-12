Путин хочет в рай, но победителя не будет | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Петиция Ильи Яшина с требованием отставки Рамзана Кадырова собрала больше 200 тысяч подписей. Власть, обойдя вниманием угрозы главы Чечни в адрес журналистов и семьи Янгулбаевых, кинулась сажать гражданских активистов. "Ответка" Кремля?

• На рэпера Моргенштерна завели административное дело за пропаганду наркотиков в музыкальных клипах. Полицейские разглядели татуировку на груди музыканта, похожую на листья конопли. Спасет ли преследуемый силовиками Моргенштерн падающий рейтинг Путина?

• Владимир Путин вновь шантажирует запад ядерной войной и в очередной раз выступил против вступления Украины в НАТО. Угрозы прозвучали во время встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном в Москве. Последний аргумент?

• Новое уголовное дело против Алексея Навального. Процесс пройдет в колонии, где оппозиционер отбывает наказание. Подготовка к выборам - 2024?

• В Украине создаются «Силы территориальной обороны». Гражданские люди объединяются в группы и обучаются военному делу. Ложная тревога?

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с политологами Аббасом Галлямовым и Кириллом Роговым и депутатом Верховной Рады Дмитрием Гуриным.