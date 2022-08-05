Путин и Эрдоган провели переговоры в Сочи

Президент России Владимир Путин встретился в Сочи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. В результате переговоров были достигнуты договоренности об экспорте российского зерна, сотрудничестве в области энергетики, наращивании объема торговли, а также по вопросу поддержки Сирии.

В результате переговоров, которые продлились более четырех часов, главы России и Турции приняли совместное заявление. Они подчеркнули необходимость обеспечить беспрепятственный экспорт российского зерна и полностью выполнить стамбульские соглашения. Также главы государств отметили важность поддержания политического единства Сирии и Ливии, и договорились провести следующее заседание Совета сотрудничества высшего уровня между двумя странами в Турции, сообщает РБК.

Вице-премьер России Александр Новак также сообщил, что государства согласовали частичную оплату Турцией российского газа в рублях. Путин и Эрдоган обсудили вопросы функционирования газопровода "Турецкий поток" и ход строительства атомной электростанции "Аккую" – она строится в Турции специалистами "Росатома" по российскому проекту и должна открыться в 2023 году.

Новак добавил, что президенты РФ и Турции также обсудили развитие денежно-финансовых отношений. "Для того чтобы наши коммерческие компании, наши граждане могли рассчитываться во время туристических поездок и обмениваться в рамках товарооборота денежными средствами, мы обсуждали финансовый банковский блок, по которому тоже были достигнуты большие соглашения", – заключил вице-премьер.

Владимир Путин поблагодарил Реджепа Эрдогана за помощь в урегулировании вопроса с экспортом украинского зерна и содействие при подписании "пакетного соглашения", которое касается поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Одновременно в газете The Washington Post вышла статья, в которой утверждается, что накануне переговоров российские власти обратились к Турции за помощью в обходе санкций, которые страны Запада ввели в ответ на вторжение РФ в Украину, – такие данные, по словам авторов статьи, были перехвачены украинской разведкой. Согласно перехвату, РФ призывала Турцию разрешить россиянам покупать доли в турецких нефтеперерабатывающих заводах и нефтяных терминалах, что могло бы помочь им обойти нефтяное эмбарго Евросоюза и открывать в государственных турецких банках счета для крупнейших финансовых структур РФ. Западные чиновники, поговорившие с газетой, сообщили, что им о перехваченном предложении неизвестно.