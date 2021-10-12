Путин и Пашинян встретились в четвертый раз в этом году

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели в Москве четвертую в этом году встречу. Они обсудили взаимодействие двух стран и ситуацию в Нагорном Карабахе. Пашинян назвал карабахский конфликт "урегулированным не до конца". Президент Армении считает, что в решении конфликта Россия играет ключевую роль, являясь сопредседателем Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию.



Путин выразил уверенность в продуктивности личных встреч с Пашиняном, несмотря на поддержание между двумя лидерами регулярных телефонных контактов. Президент России заявил, что на следующем саммите СНГ Москва и Ереван вновь "сверят часы" по вопросам взаимодействия и, в частности, урегулирования ситуации в регионе.

В начале сентября Никол Пашинян заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе не урегулирован и что статус региона необходимо уточнить на основе принципа самоопределения наций. 25 сентября главы МИД Армении и Азербайджана провели первую с ноября 2020 года встречу. 1 октября власти Армении заявили о готовности к демаркации границ с Азербайджаном.