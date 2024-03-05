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Владимир Путин и золотая рыбка. Откуда появляются диктаторы

Владимир Путин и золотая рыбка. Откуда появляются диктаторы
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Владимир Путин и золотая рыбка. Откуда появляются диктаторы

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Диктатура, фашизм, авторитаризм, тоталитаризм и путинизм – так оценивают режим правления Владимира Путина историки, политологи и другие исследователи. Что означают эти термины? Чем авторитаризм отличается от тоталитаризма? Как правильнее называть ту форму правления, которая установилась в России?

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Диктатура, фашизм, авторитаризм, тоталитаризм и даже путинизм – так оценивают режим правления Владимира Путина историки, политологи и другие исследователи. Что означают все эти термины и что имеют в виду, когда говорят о режиме правления. Чем авторитаризм отличается от тоталитаризма, в каких странах существовали и существуют эти режимы? И как правильнее называть ту форму правления, которая установилась сейчас в России?

Гость подкаста:

Илья Шаблинский, доктор юридических наук, профессор Свободного университета

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