"Путин их убедил". Блогеры о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

12 мая Финляндия подала заявку на вступление в НАТО, а 16 мая так же поступила и Швеция. 17 мая за присоединение к НАТО проголосовал парламент Финляндии; по опросам, это решение поддерживает и большинство жителей страны.

Две страны, десятилетиями соблюдавшие нейтралитет, присоединятся к альянсу, который Россия считает вражеским - и это несомненный провал кремлевской внешней политики, констатируют комментаторы.

Юрий Касьянов

Помните, накануне большой войны РФ выдвигала Западу ультиматумы с требованием "вернуть НАТО в границы 1991 года", "гарантировать нерасширение НАТО", "не поставлять Украине вооружения"...

Они таки добились своего. Финляндия идёт в НАТО, Швеция на подходе, Украина всё больше получает западного оружия, в том числе - новейших систем.

А Россия, потеряв в Украине свои лучшие танки и самолёты, вынуждена расконсервировать и бросить в бой старое советское барахло...

Ну, победа, не иначе.

Константин Сонин

Само собой, вступление Финляндии и Швеции в НАТО - это катастрофа небольшая. НАТО и раньше России не угрожало, и с Финляндией и Швецией внутри угрожать особенно не будет. Но если считать, что в интересах России было невступление, это очередной - и катастрофический - провал.

Финляндии, пробывшая нейтральной 70 лет, и Швеция, пробывшая чуть больше 200, вступают в НАТО по трём причинам. Во-первых, ничем не спровоцированное нападение на Украину показало, что обещаниям, договорам, заявлениям России бессмысленно доверять. Во-вторых, НАТО защитит эти страны лучше, чем их собственные - довольно большие и современные, по европейским меркам - армии. В третьих, у России нет возможностей остановить это вступление.

Путин и Ко решили, со своим опытом подворотни, что ничего взаимовыгодного не бывает

НАТО выгодно добавление двух стран, потому что это и военные силы, и разведка, и надёжные, с устойчивыми политическими режимами, партнёры. НАТО в ответ предлагает "пятую статью" - нападение на страну-члена НАТО является нападением на все. Взаимовыгодный обмен. Мир движется взаимовыгодными обменами (неэкономисту трудно это принять, но торговля важнее производства), а не угрозами.

А вот интересно, что выгодного предлагала Швеции и Финляндии Россия? Да ничего не предлагала. "Гарантии безопасности"? Ничем не подкрепленные пустые слова. Да и пустых слов не произносила. Было много угроз - и от Путина, и от идиота Медведева, и по дипломатическим каналам. Но в угрозах нет ничего "взаимовыгодного". Угрозами можно чего-то добиться от слабого - и то, угрозами всегда можно добиться меньше, чем взаимной выгодой. Путин и Ко решили, со своим опытом подворотни, что ничего взаимовыгодного не бывает - глупость, но выучили же, и сколько их жизнь не учит, что это просто дурь, всё угрожают и угрожают. С теми же катастрофическими результами.

Многие блогеры злорадствовали и ждали от России "молниеносного ответа".

Николай Травкин

Я, в отличие от некоторых, верю Владимиру Владимировичу, что в спецоперации всё идёт по плану…

Но какая сука вставила в этот план пункты о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО?!

Евгений Понасенков

Путинский режим все же достиг феноменальных свершений. Понимаете, вступление Финляндии в НАТО было практически невозможным: даже сам разговор об этом, даже просто обсуждение в СМИ на уровне первых лиц – еще недавно было нереалистичным! Почти век полного нейтралитета и даже запрета на обратную риторику. И в кратчайшие сроки все это удалось отменить, поменять. Ритмы фантастические. Дальше – больше?? А каким будет «ответ»? И какие новости породит этот «ответ»?

Однако Путин, выступая на заседании ОДКБ, Финляндии и Швеции угрожать не стал - и вообще прокомментировал присоединение этих стран к НАТО достаточно спокойно, что тоже стало поводом для насмешек.

Александр Рыклин

"Владимир Путин заявил об отсутствии угроз для России от вступления Финляндии и Швеции в НАТО"...

Чего-то я не понял... Похоже, подследственный начал путаться в показаниях... Если часть НАТО. расположившаяся под самым боком, не создает угроз, то чем тогда может грозить весь альянс? Это же заявление ломает всю концепцию противостояния...

Сергей Аксенов

Извините, пожалуйста, мне только спросить! А вот если вступление Швеции и Финляндии в НАТО не представляет для говнокомандующего проблемы - то зачем он вообще в Украину-то полез? Которую даже не планировали в НАТО принимать? Она-то какую проблему для него представляла?!

Альфред Кох

Восемьдесят второй день войны был фееричным. Никогда я не получал такого удовольствия слушая Путина. На заседании ОДКБ он заявил, что не видит больших проблем для России в связи с вступлением Финляндии и Швеции в НАТО.

Типа: одно дело, вступить в НАТО, а другое дело - разместить у себя военную инфраструктуру НАТО, военные базы там, ядерное оружие, то да се... А покуда этого всего нет, то и кипеш поднимать преждевременно. Так что мы как-то отреагируем, но как, надо посмотреть и вообще мы не паримся на эту тему...

Сколько он нам всем крови выпил своими рассказами про подлетное время

Я аж прямо с койки вскочил (вы не забыли? Я болею! Да куда там, я аж сам забыл!) и закричал: нет, вы только посмотрите на этот сгусток интеллекта! Сколько он нам всем крови выпил своими рассказами про подлетное время, сколько нервов испортил страшилками про приближение военной инфраструктуры НАТО к границам России в случае принятия в НАТО Украины и что никак этого терпеть невозможно и вообще бился как бешеный в припадке!

И это про страну, про которую еще даже никто не заикался насчет ее принятия в НАТО. Это тогда, когда ему открыто говорили, что если так и случится, то не при нашей жизни и так далее! И уж тем более, никто даже не планировал размещать в Украине никаких военных баз и атомных бомб.

А тут две страны, с такой же примерно протяженной границей с Россией вступают в НАТО буквально вот сейчас - и оказывается это не страшно... И нет проблем. Нас это не очень беспокоит... Фи, подумаешь... Делов-то...

Дядя Вова! Ты дурак? Ты че, не понимаешь, как глупо и смешно ты теперь выглядишь? Какой еще более бессмысленной и чудовищной после этих твоих пассажей выглядит теперь затеянная тобой война с Украиной? [...]

Песков сразу почуял неладное и кинулся страховать своего шефа. Получилось еще хуже

Однако Песков сразу почуял неладное и кинулся страховать своего шефа, чтобы придать видимость хоть какой-то логики его словам. Но получилось еще хуже. Песков глубокомысленно заявил, что Россия, мол, не парится по поводу того, что Швеция и Финляндия вступают в НАТО потому, что у России с ними нет территориальных споров, а с Украиной - есть.

Я тут уже второй раз подпрыгнул (вы не забыли? Я же болею!): Точно, Песков? Ты ничего не перепутал? Ты уверен, что у тебя нет территориальных споров с Финляндией, а? Помнится мне, что кто-то у кого-то 30% территории увел в 1940 году... Я ничего не путаю?

Ах, вы это уже отрегулировали? Что ты говоришь! У вас даже договор на этот счет подписан? И там написано, что никто не имеет никаких претензий...

Надо же какой ты вдруг стал законник. В договора веришь... А ничего, что у вас с Украиной такой же точно договор был? И что ей это дало? Плюнули вы на этот договор и оттяпали себе Крым. Да и Донбасс де-факто оттяпали, чего уж тут. Зачем теперь-то врать?

Почему оттяпали? Известное дело почему: потому, что сильнее были, поэтому и оттяпали. А вы не боитесь, что так можно и с вами поступить? Вот станет Финляндия за счет НАТО сильнее вас и заберет назад свои земли, которые вы у нее по беспределу отобрали. И что ты тогда скажешь? А как же наш договор? Самому не смешно?

Нельзя уповать на священную силу договора тому, кто сам такими договорами подтирается в сортире

Не, реально: нельзя уповать на священную силу договора тому, кто сам такими договорами подтирается в сортире. Придумал бы что-нибудь поинтереснее. Например, что у нас нет к Финляндии претензий, а если у нее есть, то это ее проблема, нам на ее претензии плевать, к нам она не сунется, поскольку у нас есть атомная бомба.

Так всяко лучше. Но тоже вяло. Сегодня у вас к Финляндии нет претензий, а завтра - появятся. Ведь появились же они ни с того, ни с сего у Сталина в 1939 году. Не было, не было, и вдруг раз - появились! Или вы свято храните верность однажды заключенным договорам? В каком месте тут смеяться? Это же смешно, Песков! Разве ты не видишь, что это смешно? Смешно до слез...

Впрочем, в таком поведении Кремля есть своя извращенная логика, пишут многие комментаторы.

Иван Курилла

"У России нет проблем с Финляндией и Швецией, их вступление в НАТО не создает непосредственной угрозы", говорит Путин.

То есть, в случае с Украиной проблемой было не ее желание вступить в НАТО, как говорила российская пропаганда. Проблема была в самой Украине, в ее существовании. Ну, собственно, в феврале 2022 года это так и было сформулировано.

Андрей Десницкий

Заявление о том, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО не создает угроз для России, подтверждает одну важную догадку.

Дело вовсе не в подлетном времени ракет (от Лаппенранты до Питера сколько? впрочем, от Нарвы не больше).

Страны бывшего СССР в этой картине мира навеки обречены быть частью России

Дело в том, что "Запад есть Запад, Восток есть Восток". Страны бывшего СССР в этой картине мира навеки обречены быть частью России, а не Запада, с которым Кемскую волость уж как-нибудь поделим. Признать, что какая-нибудь Изюмская волость в принципе может стать частью Запада и по-западному жить - значит для них расписаться в собственной ущербности. Так, поди, и Сарапульская волость захочет?

Кому-то в словах Путина слышится констатация факта, что НАТО больше не представляет угрозы для России, а кому-то, наоборот, что России больше нечем грозить НАТО.

Алексей Лапшин

Как понимать утверждение о том, что Россия воюет в Украине с НАТО? Здесь есть несколько смысловых уровней. На одном - это прикрытие собственных неудач и провалов. Объявленная "спецоперация "по " денацификации" и "демилитаризации", довольно быстро превратилась в "экзистенциальную "битву, в которой нужно одержать победу любой ценой. Причём риторика накалялась по мере того как становилось всё очевиднее, что "спецоперация " идёт совсем не по плану. Поскольку одной Украины, по мнению Кремля, для "экзистенциального "противостояния мало, истинным противником объявляется НАТО. К тому же, таким образом успокаивается уязвленное потерями самолюбие шовинистической публики. Дескать, это весь Запад нам противостоит, а не " какие-то ВСУ". С другой стороны, крики о НАТО всё ещё позволяют сохранять риторику об "освобождении "народа Украины, захваченного в заложники.

В новой международной ситуации НАТО - это вчерашний день, дымовая завеса

Безусловно, страны Североатлантического альянса активно помогают Украине, но именно в самом блоке, как военно-политической структуре, согласованности не наблюдается. Более того, за последние месяцы НАТО только подтвердило репутацию отжившей свой век тотально бюрократизированной организации. Речь должна идти о роли в этой бойне глобалистских сил, использующих происходящую трагедию для кардинального изменения мира. В новой международной ситуации, НАТО это вчерашний день, дымовая завеса. В Москве это тоже понимают, о чем свидетельствует заявление Путина: вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс не противоречит интересам России. Разумеется, и вторжение в Украину было вызвано вовсе не угрозой расширения НАТО. В Кремле надеялись повысить своё значение в новом миропорядке, но просчитались. Российско-украинское противостояние - этап "великой перезагрузки', а не старомодный империалистический передел мира между "великими державами".

Иван Преображенский

На самом деле, решение Швеции и Финляндии - это дисквалификация России как угрозы.

Финны не вступали в НАТО даже во время Карибского кризиса. Потому что СССР был серьезной военной угрозой. И мог об этом напомнить.

Путинская Россия доказала всем своей войной против Украины, что это пустышка

А путинская Россия доказала всем своей войной против Украины, что это пустышка, мыльный пузырь, который, лопнув, может разве разве что забрызгать.

Вот теперь и правда - Верхняя Вольта с ракетами. Путин все эти годы старался стать ГЛАВНЫМ ПРОДАВЦОМ УГРОЗ. А вместо этого всем увидели, что это просто мелкий гопник.

Повод для оптимизма видит в реакции президента политолог Аббас Галлямов:

Верный своему принципу за плохие поступки власти ругать, а за хорошие - хвалить, зафиксирую, что мне сдержанная реакция Путина на вступление Финляндии и Швеции в НАТО скорее понравилась.

Возможно, ещё не все остатки здравого смысла и трезвости растрачены.

Но для того, чтобы демонстрировать отсутствие трезвости и здравого смысла, у Кремля есть другие спикеры - например, Мария Захарова и другие сотрудники МИД РФ.

Тарас Бурмистров

«Захарова: вступление Финляндии и Швеции в НАТО под давлением США развязывает РФ руки».

Хм, и это называется «руки пока не развязаны».

Хочешь - раздолбай города соседней европейской страны в ноль (уже сделано). Хочешь - ври по ТВ на 6-й части суши так, что у Геббельса уши вянут.

Ни в чём себе не отказывай. Это было раньше.

Но теперь руки развязаны, да.

Михаил Ходорковский

МИД заявил о «развязанных руках» России после расширения НАТО в Европе

Да у вас, душегубов, они и так развязаны. Связаны руки были у тех, кого вы в Буче расстреливали

Не отстает и Владимир Соловьев.

Анастасия Кириленко

Соловьев призывает к наступательной войне:

"Ну вообще надо переходить к наступательным действиям. Вот НАТО уже становится транс- не только атлантическим. И нам надо смотреть, ОДКБ или на базе ОДКБ созданный военно-политический блок наверное должен серьезно посмотреть и в Азию и в Южную, и в Латинскую Америку, Африку. Надо действовать решительно на упреждение. Не находиться постоянно в защите – это глубочайшее заблуждение. И то же самое на Украине – ну хватит уже в полруки. Давайте уже развяжем себе и руки, и ноги, и шагать шире и бить жестче. Ясно же, что наглость Финляндии и Швеции во многом базируется на том, что они считают, что все можно. Вот уже всякие отставные поляки зуб на Калининград точат. Мы это все предсказывали. Это значит, что нам надо переходить к решительным действиям и не оставлять в покое ни Киев, ни Львов, ни Иванофранковск."

Надоели добрые советы "не смотреть телевидение"

Как надоели добрые советы "не смотреть телевидение". Я смотрела (конечно, не для себя и по работе) и меня не застала в расплох эта война и нынешнее положение. Может хватит уже, как домохозяйки, заламывать руки "этого не может быть", "давайте не смотреть"? Да, это ваша страна, с психом-чекистом у власти, который перевозит наркотики в диппочте и собирает миллиардные "бассейны" с олигархов (которые, кстати, странно мрут). Ему никто серьезно не мешал, и он решил что ему все можно и он наслаждается глобальным хаосом - от Украины до голода в Африке, так как это он захватил украинское зерно.

Можно даже понять путиноидов на Западе - они хотят быть оригинальными, они думают, что Россия - это как США или Европа по уровню жизни и, я извиняюсь, состоянию зубов и туалетов, только еще и с сильным президентом. Они надувают щеки, рассуждая о геополитике (эта "наука" в названии которой заложено "политика", вдохновила Гитлера, потом пришлось от этого отмежевываться). Но когда собственные сограждане советуют зажмуриться, это как? Зажмуриться, как в секте и думать "мы не можем изменить ход истории?" А если можем, то надо для начала поставить д**у диагноз. Вы думали простуда, но потом стало похоже на грипп. Вы думали грипп, началась пневмония с перспективами летального исхода.

Кстати, половина тех, кто советует не смотреть, не думать об этом - я знаю, что вы работаете на контору. Обязательно сообщу об этом представителям мирового правительства.

Ядерным ударом грозил не так давно и Дмитрий Медведев, с недавних пор последовательно выступающий как главный кремлевский "ястреб".

Все это - не более чем пустые угрозы, уверен украинский политический аналитик Владимир Горбач:

Шанс вступить в НАТО Финляндия и Швеция получили, потому что сейчас для этого появилось окно возможностей. То есть когда Россия полностью завязла в войне с Украиной, она не может практически ничего сделать.

Рано или поздно такой момент наступит и для Украины, когда Россия будет неспособна противостоять этому сценарию - это может случиться как в случае проигрыша в Украине, так и в результате внутренних катаклизмов в самой РФ.

Они могут угрожать атомным оружием, но не могут его применить

Что до ядерного ответа, которым пригрозил Кремль, это скорее риторическое упражнение. Все уже давно поняли, что это - последний аргумент, который есть в российском арсенале, и этот аргумент - сугубо вербальный. Они могут угрожать атомным оружием, но не могут его применить, поскольку будут уничтожены ответным ударом.

Искренне надеюсь, что присвоение Швеции и Финляндии статуса членов НАТО (или хотя бы кандидатов на вступление) будет использовано Кремлем для того, чтобы пояснить своему народу остановку активных боевых действий. Мол, это уже не просто война с Украиной, а война с Альянсом. А воюя с НАТО, можно дойти и до ядерной войны, и потому они останавливают горячую фазу войны, чтобы не нарваться на ядерный удар.

Это фактически могло бы стать для них шансом остановить войну в Украине и сохранить лицо перед собственным народом. Да-да, они все еще думают, что оно у них есть. Фантомные боли.

Тем временем совместные учения с НАТО начала планировать еще одна страна, веками остававшаяся нейтральной.