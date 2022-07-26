Путин ищет сотрудничества с производителем "Байрактаров"

Президент России Владимир Путин ищет сотрудничества с турецкой компанией Baykar, производителем известных беспилотников "Байрактар". Об этом президент Турции Реджеп Эрдоган заявил на съезде "Партии справедливости и развития", передаёт CNN Turk.

"Путин сказал мне, что хочет работать с компанией Baykar. Он предложил создать завод в России, как это сделали в Объединённых Арабских Эмиратах", - сказал Эрдоган.

5 августа президент Турции планирует встретиться с российским президентом в Сочи. СМИ допускают, что стороны могут обсуждать сотрудничество по беспилотникам.

Ранее гендиректор Baykar Халук Байрактар заявил в интервью CNN, что компания не собирается продавать дроны России.

Дроны турецкого производства находятся на вооружении украинской армии с 2021 года. После начала войны поставки турецких вооружений стали вызывать недовольство Москвы. В итоге Турция засекретила продажи "Байрактаров" Киеву.