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Путин исключил из фонда "Круг добра" Чулпан Хаматову и Ксению Раппопорт

Чулпан Хаматова на митинге против войны в Украине, Рига, апрель 2022 года 

Владимир Путин исключил из попечительского совета благотворительного фонда "Круг добра" актрис и общественных деятелей Чулпан Хаматову и Ксению Раппопорт.

Одновременно с этим в совет включены детский омбудсмен и член президиума генерального совета партии "Единая Россия" Мария Львова-Белова, бывший хоккейный вратарь и депутат Госдумы от "Единой России" Владислав Третьяк, а также космонавт Олег Новицкий. Соответствующий указ президента России опубликован на сайте Кремля.

Фонд "Круг добра" был создан в январе прошлого года для помощи детям с редкими и тяжёлыми заболеваниями. На данный момент только через него возможны закупки дорогостоящего препарата "Золгенсма" для детей со спинально-мышечной атрофией.

В 2020-м году, анонсируя создание благотворительной организации, Путин заявлял, что она будет финансироваться за счёт повышения налогов для тех россиян, кто зарабатывает больше 5 миллионов рублей в год.

  • Актриса и учредитель благотворительного фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматова в 2012 году публично поддержала кандидатуру Владимира Путина на президентских выборах. После начала российской военной агрессии в Украине Хаматова выступила против войны и политики российского президента. В марте актриса уехала из России и сейчас проживает в Риге. Своё решение она объяснила, в частности, нежеланием "играть по тем правилам, что ей будут диктовать" и "просить прощения за то, что она не поддержала начало военной операции".
  • Ксения Раппопорт также выступила против войны. Кроме того, она приняла участие в нескольких акциях поддержки политических заключённых. В 2015 году Владимир Путин наградил Раппопорт званием "Народного артиста Российской Федерации".

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