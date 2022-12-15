Путин исключил из фонда "Круг добра" Чулпан Хаматову и Ксению Раппопорт

Владимир Путин исключил из попечительского совета благотворительного фонда "Круг добра" актрис и общественных деятелей Чулпан Хаматову и Ксению Раппопорт.

Одновременно с этим в совет включены детский омбудсмен и член президиума генерального совета партии "Единая Россия" Мария Львова-Белова, бывший хоккейный вратарь и депутат Госдумы от "Единой России" Владислав Третьяк, а также космонавт Олег Новицкий. Соответствующий указ президента России опубликован на сайте Кремля.

Фонд "Круг добра" был создан в январе прошлого года для помощи детям с редкими и тяжёлыми заболеваниями. На данный момент только через него возможны закупки дорогостоящего препарата "Золгенсма" для детей со спинально-мышечной атрофией.

В 2020-м году, анонсируя создание благотворительной организации, Путин заявлял, что она будет финансироваться за счёт повышения налогов для тех россиян, кто зарабатывает больше 5 миллионов рублей в год.