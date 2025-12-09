Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Путин исключил из состава СПЧ бывшего директора Музея истории ГУЛАГа

Роман Романов
Роман Романов

Президент России Владимир Путин изменил состав Совета по правам человека при президенте (СПЧ).

Согласно указу, из совета исключили бывшего директора Музея истории ГУЛАГа Романа Романова. В январе 2025 года мэрия Москвы уволила его с поста главы учреждения. "Медуза" писала, что такое решение приняли после отказа цензурировать выставку о советских репрессиях. Романов возглавлял музей с 2012 года.

Кроме него, из СПЧ исключены бывший председатель правления "Союза писателей России" Николай Иванов, глава АНО "Авторский психологический центр "Мир семьи" Ирина Киркора и председатель правления Института современного развития Игорь Юргенс. Исполнительного директора агентства "Россия сегодня" Кирилла Вышинского исключили из СПЧ посмертно.

Новыми членами совета стали советник главы правления Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий Наталья Кравченко, ректор МПГУ Алексей Лубков, глава совета "Союза семей военнослужащих России" Мария Большакова и председатель движения "Гражданский комитет России" Артур Шлыков.

Московский Музей истории ГУЛАГа в ноябре 2024 года сообщил о приостановке работы. Причиной закрытия в музее назвали нарушения пожарной безопасности. Собеседник "Медузы" рассказал, что, несмотря на закрытие музея, его сотрудники продолжали работу – ездили в экспедиции, снимали интервью с репрессированными и готовили к изданию книги по истории ГУЛАГа.

Положение в Покровске
Embed
Положение в Покровске

No media source currently available

0:00 0:19:42 0:00

Положение в Покровске

Мирноград под угозой окружения

Аудионовости

Новости
Embed
Новости

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00

Новости

Новости Радио Свобода: точность, оперативность, беспристрастность


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG