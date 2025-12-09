Президент России Владимир Путин изменил состав Совета по правам человека при президенте (СПЧ).

Согласно указу, из совета исключили бывшего директора Музея истории ГУЛАГа Романа Романова. В январе 2025 года мэрия Москвы уволила его с поста главы учреждения. "Медуза" писала, что такое решение приняли после отказа цензурировать выставку о советских репрессиях. Романов возглавлял музей с 2012 года.

Кроме него, из СПЧ исключены бывший председатель правления "Союза писателей России" Николай Иванов, глава АНО "Авторский психологический центр "Мир семьи" Ирина Киркора и председатель правления Института современного развития Игорь Юргенс. Исполнительного директора агентства "Россия сегодня" Кирилла Вышинского исключили из СПЧ посмертно.

Новыми членами совета стали советник главы правления Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий Наталья Кравченко, ректор МПГУ Алексей Лубков, глава совета "Союза семей военнослужащих России" Мария Большакова и председатель движения "Гражданский комитет России" Артур Шлыков.

Московский Музей истории ГУЛАГа в ноябре 2024 года сообщил о приостановке работы. Причиной закрытия в музее назвали нарушения пожарной безопасности. Собеседник "Медузы" рассказал, что, несмотря на закрытие музея, его сотрудники продолжали работу – ездили в экспедиции, снимали интервью с репрессированными и готовили к изданию книги по истории ГУЛАГа.