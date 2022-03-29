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Путин исключил из совета при Совбезе РФ учёных, не поддержавших войну

Владимир Путин исключил четырёх членов научного совета при Совете безопасности России, не поддержавших вторжение российских войск на территорию Украины. Соотвествующий указ президент России подписал в понедельник, 27 марта.

Из совета исключены директор Института Европы Российской академии наук Алексей Громыко, директор Центра евро-атлантической безопасности МГИМО МИД РФ Александр Никитин, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Александр Панов, а также научный руководитель того же института Сергей Рогов.

В указе Путина не говорится о причинах исключения, в Совбезе объяснили решение президента "периодической ротацией". Однако, как уточняют СМИ, в первых числах марта все четверо исключённых из совета учёных подписали заявление, в котором "выразили крайнюю озабоченность по поводу крупнейшего со времен Второй мировой войны кризиса на европейском континенте" и призвали "прекратить огонь, наладить сотрудничество по гуманитарным вопросам, воздержаться от ядерной риторики, а также договориться о дополнительных мерах по предотвращению военных инцидентов между США и НАТО с одной стороны, и Россией - с другой".

Комментируя указ Путина, Алексей Громыко отметил, что "власти не услышали рекомендации учёных", и что на самом деле "заявление содержало в себе большой смысл с точки зрения национальных интересов" России.

  • Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он обосновал действия Кремля тем, что НАТО якобы хотело превратить Украину в свой антироссийский форпост. Украина и НАТО это отрицают. Кроме отказа от вступления в Североатлантический военный альянс, признания Крыма российским, а "ДНР" и "ЛНР" независимыми, Путин потребовал от Украины "денацификации" и "демилитаризации".
  • Точное количество жертв войны на данный момент установить невозможно, но, с высокой долей вероятности, речь идёт о десятках тысяч военных и мирных жителей.

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