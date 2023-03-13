Путин исключил страны G8 из "концепции государственной политики" 

Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Концепцию государственной политики в сфере содействия международному развитию.

Согласно документу, в числе прочих задач госполитики перед правительством поставлены задачи по "содействию устранения на территории сопредельных государств очагов напряжённости и конфликтов", а также по "расширению участия России в международных операциях по поддержанию мира".

Кроме того, по сравнению с предыдущим документом, из нового убрано упоминание стран "Большой восьмёрки" (G8). Эта неформальная международная организация существовала с 1990-х до 2014 года, в неё входил страны G7 ("Группы семи") - крупнейшие экономики Запада - и Россия. "Восьмёрка" де-факто перестала существовать после аннексии Россией Крыма.

Указ Путина фактически переориентирует внешнюю политику России и, в частности, экономические сотрудничество и помощь, на страны Евразийского экономического союза, СНГ и, как сказано в указе, "исторически близкие" страны.