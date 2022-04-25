ФСБ заявила о задержании людей, планировавших убить Соловьёва

Президент России Владимир Путин, выступая перед сотрудниками Генпрокуратуры, заявил, что ФСБ "пресекла деятельность террористической группы", которая планировала убийство известного российского тележурналиста.

Имени журналиста он не назвал. РИА Новости впоследствии со ссылкой на ФСБ сообщило, что речь идёт о Владимире Соловьёве - одним из наиболее известных телеведущих ВГТРК, отстаивающего прокремлёвские позиции. По сообщению ведомства, задержана группа "членов запрещенной в РФ неонацистской террористической организации". Задание убить Соловьёва якобы дала Служба безопасности Украины. Там российские утверждения пока не комментировали.

По словам Путина, за подготовкой покушения стояли зарубежные спецслужбы. В этой связи он упомянул так называемую специальную военную операцию в Украине. Российский президент сказал, что страны Запада хотят расколоть российское общество, но оно "проявляет сплочённость, поддерживает вооружённые силы", так что страны Запада "на информационном поле терпят поражение". По словам Путина, они "одурачивают своих граждан, но терпят фиаско здесь, на территории России", из-за чего решили "перейти к террору".

Как заявил Путин, российским властям "пофамильно известны кураторы из ЦРУ", которые якобы стоят за операциями Украины против России и дают "такие советы, как убийство журналистов".

Президент России призвал сотрудников прокуратуры бороться с экстремизмом, в том числе с организацией несогласованных акций протеста и с распространением так называемых фейков. Он также заявил, что необходимо расследовать преступления, которые "неонацисты" якобы совершают в Украине.