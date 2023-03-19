Путин: мы связываем большие ожидания с визитом "доброго друга"

В Москву 20 марта приезжает с визитом председатель КНР и лидер правящей Компартии Китая Си Цзиньпин. Это его первый визит в Москву после начала широкомасштабного вторжения в Украину.

В преддверии визита президент России Владимир Путин опубликовал в крупнейшей китайской газете "Жэньминь жибао" статью под названием "Россия и Китай – партнёрство, устремлённое в будущее". На русском языке статья опубликована на сайте Кремля. В ней Путин пишет, что связывает с предстоящими переговорами "большие ожидания". "Для меня это также прекрасная возможность увидеться с добрым старым другом" - отмечает Путин, утверждая также: "для нас настоящий друг – как родной брат".

Как утверждает российский президент, российско-китайские отношения сейчас "превосходят военно-политические союзы времён холодной войны", а Москва и Пекин "последовательно выступают за формирование более справедливого многополярного мироустройства". Касаясь войны в Украине, Путин пишет: "Приветствуем готовность Китая сыграть конструктивную роль в деле урегулирования кризиса". По его словам, "будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьёзному разговору с учётом сложившихся геополитических реалий". В войне в Украине Путин в очередной раз обвиняет Запад, которому ставит в вину и стремление давить на Китай.

Ранее помощник Путина Юрий Ушаков утверждал, что в "Российской газете" перед визитом появится статья Си Цзиньпина. На 23.00 19 марта по московскому времени она не была опубликована.

О визите китайского лидера было объявлено 17 марта. Он пробудет в Москве до 22 марта. Помощник российского президента Юрий Ушаков подчеркнул, что будет обсуждаться военно-техническое сотрудничество между странами, в переговорах с российской стороны примут участие министр обороны Сергей Шойгу и глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. "Конечно, конфликт на Украине будет обсуждаться" - сказал Ушаков.

Ранее ряд западных СМИ писал о том, что Китай рассматривает возможность поставок в Россию вооружения, в частности беспилотников, артиллерии и боеприпасов. Госсекретарь США Энтони Блинкен в феврале предупреждал, что Пекин столкнётся с последствиями, если начнёт поставки оружия России. В Китае такие планы отрицали.

Многие российские прокремлёвские телеграм-каналы в последние дни пишут о якобы судьбоносном характере визита, намекая на некие договорённости о поддержке Китаем России в войне в Украине и противостоянии с Западом.

Пекин, однако, не делал никаких заявлений, которые могли бы свидетельствовать о такой поддержке. Китай не осудил Россию за вторжение и в частности не голосовал за соответствующие резолюции Генассамблеи ООН, однако официально не признал аннексию Крыма и украинских областей, а также, по сообщениям СМИ, давал понять Кремлю, что применение ядерного оружия было бы неприемлемым.

После переговоров высокопоставленного китайского представителя Ван И сначала с западными лидерами, а затем с Путиным в Москве в феврале Китай выдвинул инициативу о завершении конфликта в Украине. В ней упоминается об уважении суверенитета и целостности всех стран, но при этом содержится призыв к снятию санкций и к перемирию, как может следовать из текста, с сохранением нынешней линии разграничения, что неприемлемо для Украины. Киев прямо не отверг эту инициативу, однако отметил, что придерживается своих предложений, которые предусматривают полный вывод российских войск.

Представитель Белого Дома Джон Кирби в воскресенье отметил, что выдвижение в ходе визита Си Цзиньпина в Москву каких-либо инициатив о немедленном перемирии в Украине было бы неправильным, поскольку означало бы сохранение статус-кво, включая территориальный контроль России над рядом украинских территорий.

В пятницу Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина. Китай, как и Россия, однако, не признаёт юрисдикцию этого суда.