Путин: на расширение поддержки молодых учёных денег нет

Владимир Путин заявил об отсутствии средств на расширение программы поддержки молодых учёных. Выступая на встрече с ними, президент России сказал, что расширение потребовало бы денег из федерального бюджета, а найти их в ближайшее время "будет непросто". Путин добавил, что если "сказать министру финансов Антону Силуанову "давай деньги", он будет плакать, что денег нет".

Государственная программа "Менделеевская карта" была запущена в начале года, её цель - финансовая поддержка учёных в возрасте до 25 лет, а также студентов и школьников из числа победителей олимпиад.

27 ноября Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на ближайшие три года, согласно которому расходы на армию будут увеличены почти на 70%, а их доля от всех бюджетных трат, почти 30%, станет рекордной со времен СССР. При этом финансирование научных исследований будет урезано вдвое.