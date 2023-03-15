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Путин назначил главой Чукотки бывшего зампреда правительства "ЛНР"

Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа бывшего заместителя председателя правительства так называемой Луганской народной республики Владислава Кузнецова.

Одновременно с этим президент России отправил в отставку предыдущего губернатора Чукотки Романа Копина, руководившего регионом последние 15 лет. В тексте президентского указа говорится, что Копин освобождён с поста "по собственному желанию".

Владиславу Кузнецову - 54 года, он родился и вырос в Москве, там же окончил институт управления имени Орджоникидзе. В дальнейшем работал экономистом в нескольких крупных банках, был консультантом управления инвестиционной компании "Тройка Диалог", а с 2005 года находился на высоких должностях в различных структурах нефтегазохимической компании "Сибур", руководили которой близкие к Владимиру Путину бизнесмены, включая Геннадия Тимченко. В "Сибуре" Кузнецов дослужился до должности советника генерального директора. При этом он входил в так называемый путинский "кадровый резерв".

В 2013 году Кузнецов был избран депутатом парламента Башкортостана от партии "Единая Россия". В январе 2019 года назначен вице-губернатором Курганской области, а с июня 2022 года стал первым зампредом правительства оккупированной Россией части Луганской области Украины.

За поддержку российской военной агрессии против Украины Кузнецов внесён в санкционные списки Евросоюза, Великобритании и Канады.

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