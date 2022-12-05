Путин новым законом ограничил места проведения митингов

Президент России Владимир Путин в понедельник подписал закон, который вносит новые ограничения в правила проведения митингов, демонстраций и народных собраний. Митинговать будет запрещено рядом со зданиями органов власти, школами, церквями, железнодорожными и автомобильными вокзалами, объектами жизнеобеспечения и коммунальных служб. Также нельзя проводить митинги непосредственно в зданиях больниц, школ и вузов.

Кроме того, указано в законе, региональные власти могут самостоятельно дополнять список мест, где они считают нужным запретить массовые мероприятия.

Это существенно осложнит гражданам России возможности проводить митинги, поскольку наиболее подходящие для них места - городские площади, на которых, как правило, располагаются здания государственных служб, например, местных администраций, судов или министерств.

В целом подписанный Путиным закон относится к ограничению деятельности лиц и организаций, признанных в России иностранными агентами. Иноагентам в том числе запрещается выступать организаторами митингов и иных массовых мероприятий. Поправки к правилам проведения митингов, однако, касаются всех граждан.

Как сообщает "Коммерсант", из-за этого законопроект подвергался при обсуждении в Госдуме критике со стороны парламентской оппозиции. Однако депутаты от "Единой России" аргументировали необходимость поправок тем, что на митингах, организованных кем-то другим, могут присутствовать и иноагенты тоже, и любой митинг в непосредственной близости от важных объектов - "соблазн для провокаций".