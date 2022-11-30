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Путин: "Нужно выселять людей из трущоб". Он говорит это 7-й раз за 15 лет

Владимир Путин, выступая на видеоконференции, посвящённой реконструкции социальных объектов, призвал региональных чиновников расселять граждан из аварийного жилья. "Нужно из трущоб людей выселять", – сказал президент России, добавив при этом, что в целом решение проблемы "идёт с опережением графика".

Издание The Insider обратило внимание на то, что Путин говорит о расселении граждан из аварийного жилого фонда минимум седьмой раз за последние пятнадцать лет, причём одними и теми же словами.

В 2007 году он назвал существование трущоб "аморальным", в 2012-м потребовал "в конце концов вытащить людей из трущоб", годом позже фактически повторил – "в первую очередь необходимо людей вытащить из трущоб", в 2020-м дважды заявил, что "позорную страницу надо закрыть, надо людей вытаскивать из трущоб", а в прошлом году снова призвал к тому же – "я уже говорил много раз, ещё раз хочу подчеркнуть: надо вытащить людей из трущоб".

Вместе с тем во время видеоконференции, прошедшей в среду, президент России сказал, что граждане страны "своими глазами видят позитивные изменения".

По разным оценкам, к 2019 году от двух до трёх с половиной миллионов россиян были зарегистрированы в непригодных для жизни домах. При этом власти признавали, что ситуация будет только усугубляться, поскольку объём аварийного фонда растёт быстрее темпов расселения людей.

В феврале вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что с 2017 по 2022 год объём дополнительного аварийного жилья в стране увеличился на 13 миллионов квадратных метров и в дальнейшем будет прирастать на 2 миллиона квадратных метров в год.

СМИ регулярно сообщают об обрушениях аварийных домов в разных городах России. В прошлом году было зафиксировано как минимум девять таких ЧП.

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