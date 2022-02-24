Путин объявил о начале "специальной военной операции" в Украине 

В ночь на четверг Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" на территории Украины. Её целями он назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима", "демилитаризацию и денацификацию Украины", а также "предание суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации".

По свидетельствам очевидцев, территория Украины подвергается массированному ракетному обстрелу. Удары наносятся по частям противовоздушной обороны, военным базам и авиабазам, а также по системам управления.

Корреспонденты различных украинских и западных СМИ, а также очевидцы, сообщают о серии мощных взрывов в Мариуполе, Харькове, Одессе, Днепре и окрестностях Киева - несмотря на то, что в своём заявлении о начале операции Путин сослался на просьбу о военной помощи руководителей так называемых "ДНР" и "ЛНР".

В экстренном сообщении, которое транслировал телеканал "Россия 1", Путин также заявил следующее: "Уважаемые товарищи, ваши отцы, деды и прадеды не для того сражались, защищая нашу Родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине, выдавали присягу на верность украинскому народу, а не антинародной хунте, которая грабит и издевается над этим самым народом. Не исполняйте её преступных приказов. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям".

При этом, по мнению Путина, "вся ответственность за кровопролитие будет на совести властей Украины", а те, кто решит помешать России, "столкнутся с последствиями, которых никогда не видели ранее".