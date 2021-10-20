Путин объявил в России неделю выходных из-за пандемии коронавируса

Президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября включительно. Об этом его сегодня попросило правительство. Причиной стала четвёртая волна пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

Дни с 4 по 7 ноября, согласно календарю, уже были выходными. Фактически к ним добавились три нерабочих дня. Перерыв должен прервать цепочки распространения коронавируса среди населения.

Регионы могут увеличить срок режима нерабочих дней, начав его или раньше или продлив его настолько, на сколько посчитают нужным. Ранее правительство предлагало разрешить регионам ввести дополнительную нерабочую неделю с 23 октября.

В виде продления выходных режим нерабочих дней не окажет значительного влияния на экономику, приводит подсчёты рейтингового агентства АКРА издание The Bell. Однако длившийся в России 42 дня жёсткий карантин с 30 марта по 11 мая мог стоить стране примерно 1 процент годового ВВП.

На сегодняшнем совещании с членами правительства первый вице-премьер Андрей Белоусов представил планы кабинета министров по поддержке бизнеса на фоне длинных выходных. По его оценке, двухнедельная пауза может обойтись бизнесу примерно в 60 миллиардов рублей.

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >

Он предложил выплачивать предпринимателям гранты по одному минимальному размеру оплаты труда на каждого занятого сотрудника и предоставить кредиты под 3 процента годовых при условии сохранения 90 процентов сотрудников до конца срока выплаты.