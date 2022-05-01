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Путин обязал глав организаций давать сотрудникам ФСБ доступ к их сетям

Владимир Путин запретил органам власти России и госкомпаниям с 1 января 2025 года использовать средства защиты информации, разработанные в так называемых недружественных странах. Такая норма содержится в подписанном в воскресенье указе президента России "О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности".

В документе также содержится норма о создании в госорганах и компаниях должностей заместителей руководителей, отвечающих за информационную безопасность, и структурных подразделений, отвечающих за защиту от хакерских атак.

Указ также требует от руководителей организаций давать беспрепятственный доступ к своим информационным ресурсам сотрудникам ФСБ для мониторинга на предмет соблюдения информационной безопасности. ФСБ своим распоряжением должна установить переходный период, в течение которого такой доступ должен быть обеспечен.

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